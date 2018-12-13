Vali Kaymak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Osman Kaymak, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymak, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyip yapılan çalışma hakkında AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'dan bilgi aldı.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok" ve Bestami Bozkurt'un "Artuklu Hamamı'nın yolculuğu" fotoğraflarına oy veren Kaymak, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ile Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğrafını oyladı.

Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını takip ettiğini belirten Kaymak, "Yılın Fotoğrafları uygulamasını, özellikle foto muhabirlerinin emeklerine büyük bir saygı olarak değerlendiriyorum. Arkadaşlarımızın fotoğraf çekerken ne tür mücadeleler verdiğine şahitlik yapıyoruz. Anında olayı ve kareyi yakalamak bence büyük başarı. Yarışmada güzel fotoğraflar vardı. Seçim yapmakta zorlandım. " ifadelerini kullandı.







