Vali Karaloğlu’nun Ramazan Bayramı mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, tüm Antalyalıların ve kente misafir olarak geleceklerin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Vali seyahat edeceklere trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

Vali Münir Karaloğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Karaloğlu, rahmet, mağfiret, manevi kurtuluş ve bereket ayı olan mübarek Ramazan’ı geride bırakarak Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Tutulan oruç ve yapılan duaların kabul edilmesini dileyen Vali Karaloğlu,"Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmak demektir. Ramazan Bayramımızın sevinç ve mutluluklarımızı paylaşıp kat ve kat arttırmamıza, milli ve manevi birliğimizin en üst seviyede yaşanmasına, dostluklarımızın tazelenmesine vesile olmasını diliyorum.Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’mız her zaman olduğu gibi bayram coşkusunun en canlı ve heyecanlı yaşandığı şehirlerin başında olacak. Bayramda tatil planı yapan herkesi, tarihi değerleri, kültürel birikimi, doğal güzellikleri, büyüleyici dokusu ve eğlenceli yaşantısıyla bir yeryüzü cenneti olan Antalya’ya davet ediyorum."dedi.

"Tüm tedbirler alındı"

Bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için kamu kurumları tarafından her türlü tedbir alındığının altını çizen Vali Karaloğlu şu ifadelere yer verdi: "Büyüğüyle küçüğüyle, sılada olanıyla gurbette yaşayanıyla aile fertlerinin bir araya gelip özlemlerini giderebilmesi için seyahat edecek tüm vatandaşlarımızın emniyet kemerlerini takmasını ve trafik kurallarına titizlikle uymasını, yorgun ve uykusuz araç kullanılmamasını özellikle rica ediyorum. Bu vesileyle, başta Antalyalı hemşerilerimiz olmak üzere, bayramını ilimizde geçirmekte olan tüm konuklarımızın ve ayrıca basın mensubu dostlarımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularla kutlar, gönlünüzce bir bayram geçirmenizi dilerim. Büyüklerin ellerinden çocuklarımızın gözlerinden öper, sevgi ve saygılarımı sunarım."