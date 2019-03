Vali Karaloğlu’nun 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104’üncü yıldönümü ile ilgili mesaj yayımladı.

Vali Karaloğlu, millet olarak gururla yad edilecek bir tarihimizin olduğunun altını çizdi.

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümünü kutladıklarını aktaran Vali Karaloğlu“18 Mart Şehitler Günü’nde, bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”dedi.

“Tarihten Türkler çıkarılsa, ortada tarih diye bir şey kalmaz” övgüsüne nail olduklarını kaydeden Vali Karaloğlu, “ Her karesi şan ve şerefle dolu olan binlerce yıllık tarihimiz boyunca, aziz milletimiz tüm olumsuzluklara rağmen, hiçbir zaman bağımsızlığından asla ödün vermemiştir. Bağımsızlığına karşı yapılan saldırıları hürriyet aşkı ve her şeyden yüksek tuttuğu inancından aldığı güçle bertaraf etmiştir. Kahraman ecdadımız her zaman bu aşk ve inançla mücadele etmiş ve etmektedir. Gerektiğinde, istiklal aşkının bedelini şehadetle ödemekten çekinmemiş, bu cennet vatan uğruna nice canlar şehadete ermiştir. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan Dumlupınar’a, Büyük Taarruz’dan 15 Temmuz’a, verilen olağanüstü mücadelelerde yüz binlerce vatan evladımızın bu topraklara akan kanı,şanlı bayrağımızın rengi, istiklalimizin de remzi olmuştur.”ifadelerini kullandı.

"Dönüm noktası"

Vali Karaloğlu mesajında, “Hiç şüphesiz Çanakkale Zaferi, istiklal ve istikbal mücadelelerimizin en önemli dönüm noktasıdır. 104 yıl önce Çanakkale’de tezahür eden milli mücadele ve şuur, Çanakkale’yi geçilmez, Türk milletini yenilmez kılmıştır. Tarihte eşine rastlanmayan bu müstesna destan, milletimizin bu topraklarda sonsuza kadar yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu münasebetle, 104 yıl önce tarihin seyrini değiştiren bu büyük destanın yıl dönümü, bu destanı yazan kahramanları hatırlamak üzere, 18 Mart Şehitler Günü ilan edilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle, hem bu destanı genç nesillerimize aktarıyor hem de bu destanın mimarları olan kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarını yad ediyoruz.Türkiye Cumhuriyeti’ni daha güçlü ve müreffeh kılmak için onların mücadelelerini devam ettiriyoruz. Milletimiz var oldukça, Allah’ın izniyle kıyamete kadar da devam ettireceğiz.”dedi.