0553 313 94 23

Vali Karaloğlu’nun 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104’üncü yıldönümü ile ilgili mesaj yayımladı.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:28
Vali Karaloğlu’nun 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104’üncü yıldönümü ile ilgili mesaj yayımladı.

 

Vali Karaloğlu, millet olarak gururla yad edilecek bir tarihimizin olduğunun altını çizdi.

 

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümünü kutladıklarını aktaran Vali Karaloğlu“18 Mart Şehitler Günü’nde, bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”dedi.

 

“Tarihten Türkler çıkarılsa, ortada tarih diye bir şey kalmaz” övgüsüne nail olduklarını kaydeden Vali Karaloğlu, “ Her karesi şan ve şerefle dolu olan binlerce yıllık tarihimiz boyunca, aziz milletimiz tüm olumsuzluklara rağmen, hiçbir zaman bağımsızlığından asla ödün vermemiştir. Bağımsızlığına karşı yapılan saldırıları hürriyet aşkı ve her şeyden yüksek tuttuğu inancından aldığı güçle bertaraf etmiştir. Kahraman ecdadımız her zaman bu aşk ve inançla mücadele etmiş ve etmektedir. Gerektiğinde, istiklal aşkının bedelini şehadetle ödemekten çekinmemiş, bu cennet vatan uğruna nice canlar şehadete ermiştir. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan Dumlupınar’a, Büyük Taarruz’dan 15 Temmuz’a, verilen olağanüstü mücadelelerde yüz binlerce vatan evladımızın bu topraklara akan kanı,şanlı bayrağımızın rengi, istiklalimizin de remzi olmuştur.”ifadelerini kullandı.

 

"Dönüm noktası"

 

Vali Karaloğlu mesajında, “Hiç şüphesiz Çanakkale Zaferi, istiklal ve istikbal mücadelelerimizin en önemli dönüm noktasıdır. 104 yıl önce Çanakkale’de tezahür eden milli mücadele ve şuur, Çanakkale’yi geçilmez, Türk milletini yenilmez kılmıştır. Tarihte eşine rastlanmayan bu müstesna destan, milletimizin bu topraklarda sonsuza kadar yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu münasebetle, 104 yıl önce tarihin seyrini değiştiren bu büyük destanın yıl dönümü, bu destanı yazan kahramanları hatırlamak üzere, 18 Mart Şehitler Günü ilan edilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle, hem bu destanı genç nesillerimize aktarıyor hem de bu destanın mimarları olan kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarını yad ediyoruz.Türkiye Cumhuriyeti’ni daha güçlü ve müreffeh kılmak için onların mücadelelerini devam ettiriyoruz. Milletimiz var oldukça, Allah’ın izniyle kıyamete kadar da devam ettireceğiz.”dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:28
  1. Sakarya
  2. Çanakkale
  3. Antalya
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli haltercilerden tarihi başarı
    1. Milli haltercilerden tarihi başarı
    2. Aliyev yüzlerce mahkumu affetti!..
    3. Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi..
    4. Azınlık cemaatleri Yeni Zelanda'daki..
    5. Organlarıyla 5 kişiye ışık olan..
    6. Bolvadin’de 3 hırsız kıskıvrak yakalandı
    7. MTTB Gümüşhane Şubesinden Yeni Zelanda..
    8. GÜNCELLEME - Yeni Zelanda'daki..
    9. "Siyasi bölücülerin bu memleketten..
    10. Büyükşehir Belediye..
    11. (ÖZET) Konyaspor Rizespor maç sonucu:..
    12. Yıldızgörer: İslam karşıtlığı..
    13. Binali Yıldırım ve Hulusi Akar Çamlıca..
    14. Adliyede palalı sopalı saldırı! 1'i..
    15. Ayan, Yeşil Mahalle’de destek istedi
    16. MTTB’den Kızılay’da Christchurch eylemi
    17. DSP Genel Başkanı, Yılmaz Özdil'i..
    18. Vali Karaloğlu’nun 18 Mart Çanakkale..
    19. Rektör Gür’den Yeni Zelanda katliamına..
    20. 16 suçtan 27 yıl hapisle aranan 2..
    21. Binali Yıldırım: İstanbul'un tarihini..
    22. Otomobilin çarptığı kadın hayatını..
    23. Mehmet Altıparmak: Her maçımız final..
    24. Yeni Zelanda'daki terör saldırısında 4..
    25. Etiyopyalı mezunlar 12. Uluslararası..
    26. Çelenk’ten Çanakkale zaferi mesajı
    27. Bülent Arınç oyunu kime vereceğini..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terbiyesize bak..
    29. Türk Kızılay'ın "2030 Stratejisi Bölge..
    30. Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler