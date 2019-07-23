0553 313 94 23

Vali Karaloğlu’ndan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Başta Antalya’mızda görev yapan arkadaşlarımız olmak üzere, tüm basın çalışanlarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, tüm arkadaşlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.

23 Temmuz 2019 Salı 13:40
Vali Karaloğlu’ndan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Başta Antalya’mızda görev yapan arkadaşlarımız olmak üzere, tüm basın çalışanlarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, tüm arkadaşlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.” dedi.


Vali Karaloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


24 Temmuz’un, Türk basın tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu anımsatan Vali Karaloğlu, basına sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümü olduğunu ve bu günün Türkiye’de “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlandığını kaydetti.


Vali Karaloğlu, dünden bugüne basının toplumsal yaşamın en önemli unsurlarından biri olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu,” Daima gelişen ve zenginleşen yapısıyla insanımızın temel ihtiyacı, milletimizin ortak sesidir. Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi, ‘Basın milletin müşterek sesidir. Bir milleti irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.’ Dolayısıyla basın, ülke olarak gelişmemizin, kalkınmamızın, güçlenmemizin ve hedeflerimize ulaşmanın en önemli kurumlarından biridir. Çünkü basın, ülkemizde olup biten her şeyi kamuoyumuzun gündemine taşıyarak toplumsal aydınlanmamıza ve demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Yine her türlü gündemi, ülkemizin hedefleri doğrultusunda, milletimizin duygu, beklenti ve ihtiyaçlarını uluslararası alana taşıma noktasında, çok büyük bir sorumluluk üstlenmekte ve 7/24 bu sorumluluğu yerine getirmektedir.”dedi.


"Basına övgü"


Vali Karaloğlu, basının, Türk milletinin milli mücadele ve 15 Temmuz gibi olağanüstü dönemlerinde ortaya koyduğu milli duruş ve vazife aşkının ise takdire şayan olduğunu vurguladı.


Basının bundan sonrada üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getireceğini kaydeden Vali Münir Karaloğlu, “Bu topraklarda olup biteni, doğru ve tarafsız bir şekilde gündeme taşıyarak, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına, güçlenmesine ve markalaşmasına katkı vermeye devam edecektir.Bu yolda emek veren tüm basın çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı hizmetlerde bulunarak ebediyete irtihal edenleri rahmetle anıyorum. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için halen emek veren; başta Antalya’mızda görev yapan arkadaşlarımız olmak üzere, tüm basın çalışanlarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, tüm arkadaşlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.”ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    35 yıllık çileyi bitirdi
    1. 35 yıllık çileyi bitirdi
    2. Damadın başına un eleyip yumurta..
    3. İran'dan Basra Körfezi'nde..
    4. Görme engellilerin futbol heyecanı..
    5. Borsa ilk yarıda yükseldi
    6. "Herkes, oturum belgesinin tarif..
    7. Eskişehir Orman Fidanlığı’nda otomatik..
    8. Canını hiçe sayıp elektrik akımı olan..
    9. Kulu’da hacı adayları dualarla..
    10. MSB tıp öğrencilerine tanınan hakları..
    11. Beyaz eşyada yıl sonu yüzde 15 daralma..
    12. Kaçan kurbanlıklar drone ve ATV ile..
    13. Kırmızı bültenle aranan Türk,..
    14. Gümrüklerde yeni dönem başlıyor! Artık..
    15. Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp
    16. Taraftarlar derneğinden spor..
    17. 125 yıllık tarihi konak restorasyonla..
    18. "ÖTV kaldırılırsa devlete katkı..
    19. İmamoğlu’nun aday olmasını o..
    20. Binali Yıldırım’dan kabine revizyonuna..
    21. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    22. Bozüyük HEM’de bilgisayarsız temel..
    23. Çanakkale’de STK ve muhtarlar..
    24. Batman TSO’ya Horizon 2020 Programı..
    25. ADİM ile iletişim artık daha hızlı
    26. Başkan Bıyık, ‘Hep birlikte mutlu bir..
    27. Ülkü Ocakları’ndan tanışma toplantısı
    28. 'O gün vatanımızı bölmeye yeltenenler..
    29. Dicle’den Şanlıurfa mobilyacılar..
    30. Türkiye ve Özbekistan'ın ticaret hacmi..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama