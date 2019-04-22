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Vali Karaloğlu’ndan 23 Nisan mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutluyorum.

22 Nisan 2019 Pazartesi 10:25
Vali Karaloğlu’ndan 23 Nisan mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutluyorum. Sevinciniz, neşeniz, mutluluğunuz hiç bitmesin. Bahtınız açık olsun" dedi.


Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle açıklamada bulundu. Vali Karaloğlu, büyük bir heyecan ve coşku ile kutlamanın gururunun yaşanıldığını dile getirdi. 23 Nisan 1920 tarihinin, bağımsızlık ve demokrasi tarihinin önemli dönüm noktası olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Milletimiz adına yeni bir umudun, yeni bir başlangıcın ve yeniden ayağa kalkışımızın adıdır. Bu önemli tarih, Milli egemenliğimizin önemli bir göstergesi olduğu kadar, bu topraklarda emperyalizmin barınmasına izin vermeyeceğimizin de tüm dünyaya ilanı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, milletimiz adına çok önemli kararlara imza atmıştır. 99 yıldan bu yana da milli irademizin tezahürü olagelen Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, milletimizden aldığı güçle, daha güçlü, daha huzurlu, daha aydınlık bir Türkiye için görev başındadır. Hiç şüphesiz, milli egemenliğimizin kazanılması kadar sürdürülmesi de önemlidir. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM’nin kurulduğu bu önemli günü çocuklarımıza armağan etmiştir. Böylece, geleceğimiz olan çocuklarımıza, başta bağımsızlığımız olmak üzere, savaşların derin acılarının unutulmaması ve barışın her zaman korunması gerektiği hatırlatılmak istenmiştir. Ayrıca, bu tarihi günün bayram olarak çocuklarımıza armağan edilmesi, çocuklarımıza büyük ve önemli bir görev yüklendiğimizin önemli bir göstergesidir. Bu yüzden çocuklarımız da bu önemli ve anlamlı günü, her yıl bütün dünya çocukları ile birlikte kutlamaktadır. İnanıyorum ki, çocuklarımız, bu sorumluluk şuuru içinde, daha güzel yarınların, daha güçlü ve büyük bir Türkiye’nin mimarları olacaklardır" diye belirtti.


Karaloğlu, 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kuruluşundan itibaren Gazi Mecliste hizmeti geçen tüm büyükleri ve bu kuruluşun mimarı aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını paylaştı. Geleceğin teminatı olan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutlayan Karaloğlu, "Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Sevinciniz, neşeniz, mutluluğunuz hiç bitmesin. Bahtınız açık olsun" mesajını verdi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 10:25
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