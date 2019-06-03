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Vali Karaloğlu trafik kontrolüne katıldı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafiğin yoğunlaştığı Antalya-Burdur kara yolunda yürütülen denetimleri yerinde inceledi - Karaloğlu: - "Vatandaşımız tatile çıkmışken evini, hüzün mekanına, keder mekanına çevirmesin istiyoruz. Yaptığımız her şey onların canını ve malını korumak için"

03 Haziran 2019 Pazartesi 20:14
Vali Karaloğlu trafik kontrolüne katıldı

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafiğin yoğunlaştığı Antalya-Burdur kara yolunda yürütülen denetimlere katıldı.

Vali Karaloğlu'na Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur eşlik etti.

Şeker ikram ettiği sürücüleri, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyaran Karaloğlu, araçlardaki çocuklara da trafik kuralı ihlali yapan ebeveynlerini uyarmaları için kırmızı düdük ve sürücü seyahat karnesi verdi.

Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın turizm ve tatil şehri olduğunu, gerek yurt içinden gerek yurt dışından çok sayıda misafirin bayram tatili için kente geldiğini söyledi.

Tatil yolunda kazaları engellemek için denetimleri artırdıklarını, 350 ekip, bin 250 polis ve jandarmayla önlemler aldıklarını anlatan Karaloğlu, "Vatandaşımız tatile çıkmışken evini, hüzün mekanına, keder mekanına çevirmesin istiyoruz. Yaptığımız her şey onların canını ve malını korumak için." dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 20:14
  1. Antalya Valisi Münir Karaloğlu
  2. kırmızı düdük
  3. tarfik denetleme

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