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Vali Karaloğlu Kıbrıs Gazilerine Milli Mücadele Madalyası verdi

Vali Münir Karaloğlu, Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’ne katıldı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:01
Vali Karaloğlu Kıbrıs Gazilerine Milli Mücadele Madalyası verdi

Vali Münir Karaloğlu, Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’ne katıldı. Karaloğlu, "Tarihimiz büyük zaferlerle dolu. Bu büyük zaferleri şehit ve gazilerimizin fedakarlık ve kahramanlıklarıyla yazdık" dedi.


Konyaaltı ilçesinden 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 29 gazi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi. Törene Vali Münir Karaloğlu, KKKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Gazi yakınları da katıldı. Antalya’da 416 Kıbrıs Gazisi olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu “Konyaaltı ilçemizdeki 29 Gazimize milli mücadele madalyası tevcih edeceğiz. Diğer ilçelerde de kaymakamlarımız buradaki gibi benzer programlar yaparak madalyaları sahiplerine ulaştıracaklar. Bayrama kadar tüm gazilerimize madalyalarını takdim etmek istiyoruz” dedi.


Tarih yazmış ve tarih yapmış büyük bir millet olduğumuza vurgu yapan Karaloğlu, “Tarihimiz büyük zaferlerle dolu. Bu büyük zaferleri şehit ve gazilerimizin fedakarlık ve kahramanlıklarıyla yazdık. İşte bu büyük zaferlerden bir tanesi de Kıbrıs adasında yaşayan soydaşlarımız ve dindaşlarımızı Rum zulmünden Rum soykırımından kurtarabilmek için sorunlar karşısında 1974 yılının 20 Temmuz’unda başlatılan barış ve özgürlük hareketidir. Bu hareketten sonra biliyorsunuz önce federe devlet sonrada bağımsız Türk cumhuriyeti kuruldu. Varlığı devam ediyor. İnşallah kıyamete kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.


Konuşmasının ardından Vali Münir Karaloğlu Kıbrıs Gazilerine Madalyalarını takdim ederek gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:01
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