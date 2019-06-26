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Vali Karaloğlu, Kemer’in imar problemine el attı

Kemer Belediyesi ev sahipliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Kemer Buluşması” gerçekleştirildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:32
Vali Karaloğlu, Kemer’in imar problemine el attı

Kemer Belediyesi ev sahipliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Kemer Buluşması” gerçekleştirildi. Buluşmanın Antalya Valisi Karayloğlu ve turizm temsilcilerinin de katıldığıöğleden önceki bölümünde Beldibi mahallesinden Çıralı’ya kadar olan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Vali bey, bu imar sorunu ile gerekli talimatlarını verdi. Bu konuyu çözeceklerini söyledi. Alacasu Koyu ve Kındılçeşme Günübirlik Alanı’nın bir protokole verilmesi için Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile gerekli görüşmeleri yaptı. Bizim için bugün çok olumlu bir toplantı yapıldı" dedi.


Kemer Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenen buluşmaya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cansel Tuncer, Antalya Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Tuncay Saruhan, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, ASAT Genel Müdürü Yardımcısı Osman Yıldız, CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, İyi Parti Kemer İlçe Başkanı Ergun Büyükbaş, Başkan Yardımcımız Mustafa Bilici, meclis üyelerimiz Emin Gül, Ferhan Fidan, İsmail Aka, Hasan Ali Acar, Hakan Tuncer, Ramazan Kal, Semih Top, Mustafa Tıraş, Ahmet Can, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve esnaf katıldı.


Toplantıda konuşan Başkan Topaloğlu, öğleden önce Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve turizmin duayenlerinin de katıldığı bir toplantıda sadece Kemer’in konuşulduğunu hatırlatarak, Beldibi mahallesinden Çıralı’ya kadar olan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığını söyledi. Topaloğlu, “Vali bey, bu imar sorunu ile gerekli talimatlarını verdi. Bu konuyu çözeceklerini söyledi. Alacasu Koyu ve Kındılçeşme Günübirlik Alanı’nın bir protokole verilmesi için Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile gerekli görüşmeleri yaptı. Bizim için bugün çok olumlu bir toplantı yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek beye de yapacağı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ise 19 ilçe ve 913 mahallemizde halk buluşması düzenleyeceklerini söyledi.Toplantının iki gün önce Alanya’da yapıldığını, bugün ise Kemer’de olduklarını ifade eden Böcek, “Biz kimseyi ötekileştirmeden, demokrasiden yana olan herkesle Antalya’yı yöneteceğimizi söylemiştik. Biz 19 ilçeyi de CHP’li gibi göreceğimizi söylemiştik. Herkese eşit mesafede davranacağız. Kemer için hayırlı bir toplantı olacaktır. Ev sahipliği için Necati Topaloğlu’na teşekkür ederim. Kemer’deki arıtma ile ilgilide kapasite artırma çalışmaları var. Bunları çözeceğiz. Kemer’in bütün sorunlarını hep birlikte konuşacağız. Çözüm önerilerini tartışacağız. Bundan sonra da belediyelerimizi ziyaret etmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.


Toplantıda, esnaf adına söz alan Kemer Esnafları ve Turizmciler Derneği (KESDER) Başkanı Abdullah Çilengir, esnafın sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgiler verdi.


Çilengir, ulaşım konusunda halk otobüslerinin çarşı içerisinde düzenli olarak dolaşmasını ve turistlerin çarşı esnafına da uğraması konusunda önerilerde bulundu.Toplantıda ayrıca, imar sorunları, pazar yeri, UKOME ile yapılacak görüşmeler de konuşuldu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:32
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