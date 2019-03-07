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Vali Karaloğlu: " Kadınlar baş tacımızdır"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu,8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yayınladığı mesajdatarih boyunca kadını el üstünde tutan bir milletin, kadını cennetle özdeşleştiren bir dinin mensupları olduklarını belirterek " Gönlünü kadından aldığı engin merhametle zenginleştiren, gönül coğrafyası inşa eden medeniyetin fertleriyiz.

07 Mart 2019 Perşembe 14:58
Vali Karaloğlu: " Kadınlar baş tacımızdır"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu,8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yayınladığı mesajdatarih boyunca kadını el üstünde tutan bir milletin, kadını cennetle özdeşleştiren bir dinin mensupları olduklarını belirterek " Gönlünü kadından aldığı engin merhametle zenginleştiren, gönül coğrafyası inşa eden medeniyetin fertleriyiz." dedi.



"Şanlı tarihimiz, kadınlarımızın üstün fedakârlık ve gayretleriyle taçlanmıştır." diyen Karaloğlu,Kadınların, ailenin sarsılmaz kalesi olarak en güzel şekilde eşine destek olduğunu, çocuklarını topluma yararlı ve saygılı bireyler olarak yetiştirip, her koşulda hayat mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü hatırlattı. "Türk milleti olarak vatanımızı ana olarak görmenin temelinde yine Türk kadınının geniş gönlü ve marifetleri yatmaktadır. " diyen Karaloğlu şöyle devam etti: " Biz de bu bilinçle, şanlı tarihimiz boyunca kadınlarımızı baş tacı ediyoruz, etmeliyiz. Buna mukabil, bugün maalesef ülkemizde de şahit olduğumuz her türlü ayrımcılığı, gayrı insani tavrı, davranışı şiddetle kınıyoruz. Bunun önüne geçmek ve kadınlarımızın toplumumuzdaki saygınlığını yeniden sağlamak için hepimize büyük görevler düşmektedir.Antalya Valiliği olarak, “Gönül Elçileri” ve “Beni Hafife Alma” gibi projeler yürütüyor, bu türden projelere öncülük ediyoruz. Kadınlara yönelik projelere, pozitif ayrımcılık yaparak, destek veriyoruz. Kadınlarımızın toplumumuzdaki hak ettiği saygınlığa kavuşmaları için, bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü gayreti, çalışmayı yapacağız. Bu yöndeki gayretlerin yanında olacağız, destekçisi olacağız. El ve gönül birliği içerisinde, bunu başaracağımıza içtenlikle inanıyorum. "

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:58
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