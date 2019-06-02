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Vali Karaloğlu havadan bayram trafiğini denetledi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ile birlikte askeri helikopterle havadan bayram sebebiyle yoğunluk yaşanan yollardaki trafiği denetledi.

02 Haziran 2019 Pazar 20:13
Vali Karaloğlu havadan bayram trafiğini denetledi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ile birlikte askeri helikopterle havadan bayram sebebiyle yoğunluk yaşanan yollardaki trafiği denetledi.


Havadan yapılan denetlemeler esnasında Vali Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Ulucan’dan ara ara bilgi aldı. Manavgat ilçesinde trafiği bizzat denetlemek için helikopterden inen Karaloğlu, karayollarındaki kontrol noktalarında incelemede bulundu. Otomobil sürücülerine şeker ikram eden Vali Karaloğlu, sohbet ettiği vatandaşları emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Karaloğlu, otomobillerdeki çocuklara da trafik kuralı ihlali yapan babalarını uyarmaları için kırmızı düdük ve sürücü seyahat karnesi hediye etti. Karaloğlu, araç içindeki denetimlerin çocuklar tarafından yapılacağını söyledi.


Trafik denetiminin ardından konuşan Vali Karaloğlu, kentte trafiğin yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladığını söyledi. Kentte önemli bir trafik kazasının olmadığını dile getiren Karaloğlu, İçişleri Bakanlığının bayram trafiğine ilişkin tedbirlerini artırdığını anımsattı. Kazaları engellemek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Karaloğlu, "350 ekip, bin 250 polis ve jandarma ile yollarda önlemler aldık. 9 günlük tatil nedeniyle ciddi bir trafik yoğunluğumuz var ancak bu kontrol edilemeyen bir seviyede değil" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 20:13
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