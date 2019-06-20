Vali Karaloğlu devam eden restorasyon ve inşaat çalışmalarını denetledi

Vali Münir Karaloğlu Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın restorasyon ve inşaat çalışmalarını inceledi. Vali Karaloğlu“Yeni yapılan ve yenilenen hizmet binalarında daha verimli hizmetler üretmek istiyoruz” dedi.

Vali Münir Karaloğlu, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Vakıflar Antalya Bölge Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmalarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İlk ziyaret yeri Kaleiçi’nde bulunan Muratpaşa Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) olan Vali Münir Karaloğlu, hali hazırda günlük yüzlerce kişiye rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti veren merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Merkezin kısa bir süre içerisinde yenilenecek olan binaları ve çevre düzenlemelerine ilişkin incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, merkezde eğitim ve danışmanlık hizmeti alan çocuklara hediyeler verdi, aileleriyle sohbet etti.

Kaleiçine estetik dokunuş

RAM’daki incelemelerin ardından restorasyon çalışmaları devam eden Tekeli Mehmet Paşa Camii’ni de gezen Karaloğlu, camiyi Antalya’nın en önemli tarihi sembollerinden birisi olarak gördüğünü belirtti. Vali Karaloğlu, restorasyon çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarılan sarnıç, çiniler ve motif işlemelerini dikkatle inceledi.

Kaleiçi’nin tarihi dokusunu en güzel şekilde gelecek nesillere aktarmak için restorasyon çalışmalarını çok önemsediklerini belirten Vali Münir Karaloğlu “Kaleiçi, Antalya’nın tarihi kent merkezi, şehrimizin gözbebeğidir. Burada kamu hizmeti veren birçok tarihi bina, cami, külliye, bedesten, medrese var. Bu tarihi yapıları en güzel şekilde restore etmek ve gelecek kuşaklara emanet edebilmek için yoğun bir çalışmamız var. Muratpaşa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’müzün restore edilebilecek olan tarihi kısımlarını restore edeceğiz. Ömrünü tamamlamış olan kısımlarını da yıkarak Kaleiçi’nin tarihi dokusuna uygun olacak şekilde yeniden hizmete sunacağız. Bugün Rehberlik Merkezimizi ve Tekeli Mehmet Paşa Camimizi ziyaret ettik. Amacımız, tarihi eseriyle, hizmet binasıyla, konutuyla bize yakışır, şehrimize yakışır bir Kaleiçi… Yeni yapılan ve yenilenen eserlerle daha verimli hizmetler üretmek istiyoruz” dedi.

5 Yıldızlı huzurevi ve kız öğrenci yurdu

Vali Münir Karaloğloğlu, Kaleiçi’ndeki incelemelerin ardından Karpuzkaldıran’da yapımı devam eden 150 kişilik huzur evi ve bugün Aksu Fen Lisesi olarak hizmet verilen ve restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Aksu Anadolu Lisesi ve bu bölgede yapımı devam eden Kız yurdu inşaatlarında da incelemede bulundu.

Tamamlandığında 5 yıldızlı otel konforunda bir yaşam merkezine dönüşecek 150 Kişilik huzurevi ve kız öğrenci yurdunun çok önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Vali Münir Karaloğlu “Antalya Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi, şehrimize gelen turistlerin olduğu gibi vatandaşımızın da rahatını ve konforunu düşünmek bizim asli vazifemiz. Bu manada şehrimize çok yakışan iki önemli hizmet binası hızla yükseliyor. 5 yıldızlı otel konforundaki bu eserleri, öğrencilerimiz de, yaşlılarımız da çok beğenecek. Ayrıca yaklaşık 90 yıllık eğitime hizmet veren nice gencin yetişmesine vesile olan Aksu Fen Lisemizi de restore ediyor, daha nice gencimizin bu okulda yetişmesini temenni ediyorum. İnşallah yapılan çalışmalarımızın bir an evvel tamamlanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.