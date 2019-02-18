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Vali Karaloğlu: "Antalya, rüştünü ispat etmiş bir destinasyondur"

2019 Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği (ICCA) Toplantısı Vali Karaloğlu başkanlığında gerçekleşti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:04
Vali Karaloğlu: "Antalya, rüştünü ispat etmiş bir destinasyondur"

2019 Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği (ICCA) Toplantısı Vali Karaloğlu başkanlığında gerçekleşti. Doğu Akdeniz’in başkenti Antalya’nın dünyanın en çok bilinen turizm destinasyonlarından bir tanesi olduğuna değinen Vali Karaloğlu, 2018 yılında 14 milyona yakın turisti Antalya’da ağırladıklarını vurguladı.


Turizmi çeşitlendirip 12 aya yaymak istiyoruz


Toplantıda konuşan Vali Münir Karaloğlu, “Antalya 650 km sahil bandı, 200 mavi bayraklı plajı, muhteşem koylarıyla sahil boyunca serpilmiş 400 e yakın antik şehriyle, tiyatrosuyla, doğasıyla ve iklimiyle gerçekten eşsiz bir destinasyondur. Antalya’da 404, 5 yıldızlı otelimiz, bu otellerde muhteşem kongre ve konferans salonlarımız mevcut ve yenileri de inşa ediliyor. Yaklaşık 210 bin koltuk oturma kapasitesi olan muhteşem salonlarımız var. Bugüne kadar Antalya çok önemli uluslararası kongreleri ve konferansları başarıyla gerçekleştirmiş bir şehirdir. Bu konuda rüştünü ispat etmiş bir destinasyondur” dedi


Antalya’nın muhteşem bir turizm alt yapısına sahip olduğunu ifade eden Vali Münir Karaloğlu, Antalya’da turizmi çeşitlendirerek sezonu uzatma konusunda kongre ve konferans turizmi üzerinde yoğun çalışma içinde olduklarını söyledi.



Antalya pek çok alternatifi içinde barındırıyor


Antalya’ya kongre ve konferans için gelindiğinde dahi pek çok alternatifin olduğuna değinen Vali Karaloğlu, “Otelinizin bitişiğinde golf oynama şansınız var. Otelinize çok yakın mesafede dünyanın en önemli arkeoloji merkezleri Perge, Aspendos gibi antik şehirler ve tiyatrolar var. Akdeniz lezzetlerini tatma fırsatınız var. Çok önemli bir gastronomiye sahibiz.Kısaca Antalya, toplantıların yanında çok farklı etkinlikleri de aynı anda yapabileceğiniz bir destinasyondur” dedi.


Antalya’da turizmin barış dilini kullanarak şehirde ki huzur, barış ve kardeşlik ortamını muhafaza ettiklerini belirten Vali Karaloğlu, “Turizmi geliştirmek, turizmi çeşitlendirmek ve turizmi 12 aya yaymak istiyoruz. Bu yüzden Antalya Kongre Bürosu’nun ICCA ile yapmış olduğu çalışmaları şehrimiz açısından önemsiyoruz ve destek veriyoruz” şeklinde konuştu.Toplantıların, Akdeniz havzasında, Antalya’da kongre ve konferans turizminin gelişmesine vesile olmasını temenni eden Vali Münir Karaloğlu, konukların Antalya’da kaldıkları süre içerisinde gönüllerince zaman geçirmesini ve Antalya’yı keşfetmelerini istedi.



“Antalya gibi dağların ve denizin iç içe olduğu bir coğrafi yapı yok”


Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı ve Antalya Kongre Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege ise konuşmasında Antalya’nın eşsiz bir kent olduğuna dikkat çekti. Antalya Kongre Bürosu tarafından her yıl farklı temalarla hazırlanan Meeting Planner Guide toplantı kataloğunun kapağında Antalya’nın 183 adet kelebek çeşitliliğine dikkat çektiklerini anlatan Başkan Gül Ege, kongre turizmi ve Antalya’ya uluslararası alanda turist çekebilmek için çalışmalara devam edeceklerini açıkladı. Gül Ege, “20-22 Şubat tarihleri arasında Ace of M.I.C.E. fuarında Antalya’yı tek çatı altında, havayolu şirketi, hava limanı, oteller, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi ve Türkan Şoray Kültür Merkezi ile 300 metre karelik bir stantla temsil edeceğiz. Antalya tarihinde bir ilk yaşıyor. Bunun için desteklerinden dolayı Sn. Valimiz Münir Karaloğlu’na teşekkür ediyorum, ayrıca bugün başlayan toplantıya da destekleri bulunuyor” dedi.



Antalya’da ilk kez bir toplantıda karbon ayak izi yok ediliyor


ICCA Mediterranean Chapter’in çevreci bir organizasyon olduğunu ve Antalya’da ilk kez karbon ayak izinin yok edildiği bir toplantı gerçekleştirildiğine de vurgu yapan Başkan Gül Ege, şu ifadelere yer verdi: “Bu toplantının en önemli tarafı çevreci mediterranean chapter olması, çevreye önem verdiğimizin göstergesi olarak bu toplantının meydana gelmesinde oluşturulmuş olan 41 ton hacmindeki karbon ayak izini sıfırlamak amacıyla yapılan ölçümler sonrasında 254 ağacın dikimiyle bunun mümkün olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu maksatla da 254 ağaç Riva Beykoz İstanbul’da dikilecek. Bu yönüyle bu toplantı Antalya’da bir ilktir. Antalya’da ilk defa çevreci karbon ayak izini sıfırlayan, emisyon hacmini sıfırlayan bir toplantı yapıldı. Umarım bu diğer toplantı organizasyonlarına da örnek olur.”

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:04
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