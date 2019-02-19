Vali Karaloğlu: “Antalya mükemmeli arıyor”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2018 yılında turizmcilere Perge’ye sahip çıkmadıkları için sitemde bulunarak, 2019 Aspendos Yılına sahip çıkılmasını istedi.

Vali Münir Karaloğlu, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) düzenlediği Şubat ayı Geleneksel Sektör Buluşması’na katıldı. AKTOB’un ev sahipliğinde gerçekleşen sektör buluşmasına Karaloğlu’nun yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve sektör temsilcileri katıldı.

“Hedef bin doların üstüne çıkmak”

Vali Karaoğlu, ocak ayı toplantısının Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Geçen Toplantımızda 2019 ve sonrasıyla ilgili Türk turizmini nereye taşımak istediğimizi ve yeni hedeflerimizi, belirlemiştik. En önemli hedefimizde Türk turizminde hem nitelikli turizme geçilmesi hem de turist başına gelirimizin bin doların üzerine çıkarılmasıyla ile ilgili oldu” ifadelerini kullandı.

Antalya’da geçen yıl başlatılan, Turizmde Değerlendirme Koordinasyon Toplantısı ile tüm tarafların aynı masada buluştuğunu, vurgulayan Karaloğlu, “Geçen hafta kapsamlı bir toplantı yaptık.Açık yüreklilikle bütün sorunlarımızı konuştuk ve 2019’a önemli bir hazırlık yaptık. Son derece başarılı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı sırasında THY’nin Antalya’dan direk uçacağı destinasyonlarla ilgili bize bir toplantı yapmalarını istedik ve bu toplantıyla birleştirdik. Tüm sorunları aynı anda çözmeyi hedefledik” dedi.

“Tüm mesaimi turizme ayırdım”

Göreve geldiği günden beri uyumak dışında tüm mesaisini turizme ayırdığını aktaran Vali Karaloğlu, “Ben bu süre zarfında devamlı olarak THY’nin Antalya’ya bakışını değiştirmesi ve bizim için önemli olan pazarlara direk uçuşlar koymasını istedim. Bunu geçen sene sınırlı bir şekilde yaptık ve meyvesini aldık. Bu sene Kültür ve Turizm Bakanımızın, THY’nin yönetim kurulu başkanı ve genel müdürüyle yapmış olduğu toplantıdan sonra sadece Antalya için değil Türkiye’nin önde gelen önemli turizm destinasyonları ve havaalanlarıyla, o şehrin önemli pazarlarına direk uçuş konması konusunda bir protokol imzalandı. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“THY kollarını açtı bize doğru geliyor”

Türk Hava Yollarının bu çalışmasını çok önemli bulduğunu ve sektör temsilcilerinin de destek vermesi gerektiğini vurgulayan Münir Karaloğlu, “Eğer seneye bu uçuşlar artmaz veya azalır ise acentecisi, tur operatörü, otelcisi, ilin valisi, belediye başkanı, sivil toplumu hepimizin problemi kendimizde araması lazımdır. THY kollarını açtı bize doğru geliyor. Bizde kollarımız açıp THY’ye doğru gidersek nitelikli turisti şehrimize getirebiliriz. Bu toplantıdan sonra hemen 13 destinasyonla ilgili pazarlama servislerinizi çağırıp bu destinasyonla ilgili ne yapabiliriz. Hangi tanıtımı, reklamı ve pazarlamayı yapabiliriz diye çalışmanız lazım ki bu uçaklar dolu dolu gelsin. Antalya’nın ve sektörün bu meseleye sahip çıkması lazım” dedi.

“Aspendos yılına hep birlikte sahip çıkacağız”

2018 yılının rekorlarla kapatıldığına vurgu yapan Vali Münir Karaloğlu, 2019 ile ilgili de büyük beklentilerinin olduğunu ve yeni rekorların geleceğini belirtti.

Bu başarılara rağmen Turizmcilere Perge’ye sahip çıkmadıkları için sitemde bulunan Vali Münir Karaloğlu, “Geçen sene Antalya’da “Perge Yılı” dedik. Bunu yaparken kent markasını güçlendirerek, kent bilinirliğini arttırmak istedik. Sektörün büyük bir çoğunluğundan beklediğimiz desteği göremedik. Bu sene 2019’u “Aspendos Yılı” ilan ettik. Kurumsal çalışmaları tamamladık. Bu sene tanıtım materyallerinizde 2019 Aspendos Yılı’nı da kullanmalısınız. Unutmayalım ki hedefimize ancak güç birliği yaparak varabiliriz. Biz mükemmeli arıyoruz. Bunu yapabilecek gücümüz ve kapasitemiz var. İnşallah 2019’u 2018’den çok daha iyi geçireceğiz, bunu şimdiden görüyorum” şeklinde konuştu.

Olmuştur: "Antalya’dan 13 ülkeye haftada 41 direkt uçuş"

THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Antalya’nın gerek altyapı gerek hizmet kalitesi bakımından dünya standartlarının üzerinde olduğunu söyledi.

2019’da var olan doğrudan uçuş noktalarına yeni noktalar ilave ettiklerini aktaran Olmuştur, "Antalya’dan THY olarak 13 doğrudan dış hat noktasına haftada 41 seferimiz olacak. Azerbaycan, Lübnan ve Suudi Arabistan’da bir nokta için ilave uçuş koymak için görüşmelerimiz devam ediyor. Buraya ilave etmeyi düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda Antalya’nın genel itibarıyla Batı Avrupa’dan turist çeken bir yapısı vardı. Biz körfez ülkelerinden ve Ortadoğu’dan da yüksek verimli turistlerin Antalya’ya gelebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Yağcı: “Antalya, Avrupa’nın da turizm başkenti olacak”

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise, turist sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığını ancak turizm gelirinde halen 2014 yılı rakamlarının yakalanamadığını söyledi. Yağcı, şöyle devam etti:

’’Türkiye geçen yıl 46 milyon turist sayısını ve 30 milyar dolar turizm rakamını yakaladı. Ancak turizm geliri açısından halen 2014 yılı rakamlarını yakalayamadık. 2019 yılında turizm gelirlerini de en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. 2019 yılının da gelir açısından daha iyi olmasını istiyoruz. Turist açısından 6 milyon turist ile Rusya birinci, 4,5 milyon turist ile de Almanya ilk sıralarda yer alıyor. Ocak-Ekim ayları geceleme rakamları Türkiye’de 100 milyona ulaştı. Bunun yüzde 66’sını tek başına Antalya gerçekleştirdi. Turizm hareketinde esas amaç katma değeri yüksek turist profiline ulaşmak. Antalya tesisi altyapısı bakımında çok hazır bir destinasyon. Antalya’da 405’i beş yıldızlı otel var. Antalya Türk turizminin başkenti. Yakın zamanda da Avrupa’nın turizm başkenti olacak. Çünkü Antalya’daki otel tesislerimizle hizmet kalitesiyle ve altyapısıyla övünüyoruz’’ diye konuştu.

Programın sonunda kura çekerek THY’nin şanslı kişiye verdiği 2 kişilik gidiş dönüş yurt dışı uçak bileti takdim edildi.