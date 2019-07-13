0553 313 94 23

Vali Karaloğlu:" 15 Temmuz Destanını gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 15 Temmuz Milli Birlik Günü ile ilgili mesaj yayınladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:36
Vali Karaloğlu:" 15 Temmuz Destanını gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 15 Temmuz Milli Birlik Günü ile ilgili mesaj yayınladı.Tarihin en karanlık gecelerinden ve aynı zamanda dönüm noktaların biri olan 15 Temmuz Kalkışması ve Darbe Girişiminin 3. senesine girildiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.


"Öncelikle, o karanlık geceyi nurlu bir sabaha dönüştüren zaferi milletimize bahşeden Rabbimize sonsuz şükürler olsun." diyerek sözüne başlayan Vali Karaloğlu, " Dik duruşun timsali Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte meydanlara inerek demokrasi mücadelesi veren kahraman milletimizin her bir ferdine selam olsun. Milletimizin yazdığı büyük 15 Temmuz Destanının baş mimarı olan 251 şehidimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifa ve esenlikler diliyorum." şeklinde konuştu.


Mesajında üç yıl önce, 15 Temmuz 2016’da, milletçe büyük bir badire atlattıklarını, daha doğrusu, tüm dünya önünde büyük bir var olma, yok olma sınavı verdiklerini hatırlatan Karaloğlu şöyle devam etti: " Şükürler olsun, alnımızın akıyla başardık. Henüz acıları da, coşkusu da taze… O gece, tarihte eşi benzeri az görülen hain bir saldırıya maruz kaldık ve Türk Milletine yakışan örnek bir mücadeleyle bertaraf etmeyi başardık.Başta Rabbimizin inayeti, sonra, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti ve en önemlisi de Aziz Milletimizin güçlü iradesi sayesinde, bir kere daha büyük bir zafer kazandık.Büyük milletimizi bu topraklarda istemeyenlere büyük bir ders daha verdik. Her bir karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, her bir köşesi ayrı bir destana tanıklık etmiş bu cennet yurdun bizim olduğunu bir kere daha tüm dünyaya ilan ettik."


15 Temmuz Destanı olarak anılan bu büyük zaferi, Malazgirt gibi, Çanakkale gibi, Büyük Taarruz gibi nesilden nesile anlatmak ve aktarmanın boyunlarının borcu olduğunu söyleyen Vali Münir Karaloğlu, bu borcu ifa etmek için 3. yıldönümünde de bir arada olacaklarını söyledi. Karaloğlu, o gece yaşananları unutmamak ve unutturmamak için milletçe meydanlarda olacaklarına dikkat çektiği mesajında ülkenin dört bir yanında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir ve bütün olacaklarını belirterek tüm vatandaşları Antalya Müzesi önünden başlanacak olan ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirecek etkinliklere davet etti.


15 Temmuz Milli Birlik Günü sebebiyle Antalya Valiliği tarafından 40 adet Billboard , 26 adet megalıght , 8 adet üst ve alt geçit , 10 adet raket ,45 adet Led ekran ile de etkinlikler duyuruldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:36
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karlısu Göleti’nde su kayağı keyfi
    1. Karlısu Göleti’nde su kayağı keyfi
    2. Yeniçağ’ın da, Cumhuriyet’in de..
    3. "15 Temmuz benim yeniden doğumum oldu"
    4. İşçiler buldukları yavru baykuşa sahip..
    5. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Rum..
    6. Kalaycı: "Kötü olan bütçemize rağmen..
    7. Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı
    8. 15 Temmuz için Türkiye koreografisi..
    9. Kaçak ve sahte alkol operasyonu
    10. Muş’ta sopalı kavga: 5 yaralı
    11. Alacak verecek meselesine karışmak..
    12. Trakya’nın ‘Sarı gelini’ havadan..
    13. Heniyye Mısır heyetiyle "uzlaşı ve..
    14. Karabük’te 185 hacı adayı kutsal..
    15. PAÜ’lü öğretim görevlisi Cimnastik..
    16. Mikroplara yapışarak vücuttan..
    17. Vücuttaki tüm iltihabı söküyor
    18. Minibüs tamamen yandı
    19. Kurbanlıklarda, 1 Liralık artış
    20. Vali Karaloğlu:" 15 Temmuz Destanını..
    21. Etiyopya 200 milyon fidanla dünya..
    22. Milli Mücadelenin 100. Yılı anısına..
    23. 11 kişinin yaralandığı kazada..
    24. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bilecik'te
    25. Omega 3 yağ asitleri açısından en..
    26. Çin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    27. Suriye sınırında tarihe ışık tutacak..
    28. Çaykur Rizespor’dan alt yapı rekoru
    29. Pasinler’de trafik Kazası: 1 ölü
    30. Mesut Barzani'den "Kerkük meselesi"..
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum