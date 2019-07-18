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Vali Kaldırım, çiftlikleri ve kanyonları inceledi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, alabalık ve somon üretimi yapılan çiftlikler ile yeni keşfedilen kanyonları inceledi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:36
Vali Kaldırım, çiftlikleri ve kanyonları inceledi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, alabalık ve somon üretimi yapılan çiftlikler ile yeni keşfedilen kanyonları inceledi.


Vali Çetin Oktay Kaldırım beraberinde Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, ETSO Başkanı Asilhan Arslan, ETSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar’ın da aralarında bulunduğu heyetle Keban ve Baskil ilçesi arasında Karakaya Baraj Gölü üzerinde bulunan balık çiftliklerini ziyaret etti. Alabalık ve Somon üretimiyapılan çiftliklerde bilgi alan heyet ardından Keban ve Karakaya Barajlarını bir birine bağlayan 40 kilometrelik alanda Kara Leylek ile Saklıkapı Kanyonlarını gezdi.


Elazığ’ın alabalık ve somon üretiminde yıllardır süregelen güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğunu ve gelişen bir sektör olduğuna dikkat çeken Vali Kaldırım," Keban ve Karakaya Barajı’ndan çıkartılan balıklar ağırlıklı olarak Rusya ve Japonya’ya ihraç ediliyor. Elazığ’da yetiştirilen balıklara yetiştirme koşulları nedeniyle şu an talep çok fazla. İlimiz su ürünlerinde hem kapasite olarak, hem potansiyel olarak bir numara ve Türkiye’de marka olma yolunda hızla ilerliyor. Bu üretimle bile Türkiye ihracatına ve ilimiz ekonomisine büyük katkı vermektedir. İşleme tesislerimizin de tam kapasitesi ile çalışmasını amaçlıyoruz. Bu bölgeyi balıkçılığın yanı sıra Kara Leylekve Saklıkapı kanyonları ile birlikte değerlendirip gemi turları, jet boating, su sporları, olta balıkçılığı gibi farklı etkinliklere turizm destinasyonu haline getirme hedefindeyiz” dedi.


Yeni keşfettikleri Saklıkapı kanyonunun kendisini etkilediğini de aktaran Kaldırım,dünyada eşine az rastlanır bir doğa harikası olduğunu kaydetti.


Şu an da su sıcaklığının yaklaşık 9 derece olduğuna dikkat çeken ETSO Başkanı Asilhan Arslan ise," Buda balıkçılığın en kaliteli şekilde yapılabilmesine etken sağlayan en önemli özelliklerden biri. Somon balıkçılığı ilimizde son derece muazzam bir şekilde yapılıyor. Burada üretilen balıklar yurtdışına ihraç ediliyor, bu bizim için çok değerli. Önümüzde ki yıllarda kapasite artarak devam edecektir. Bu alanın şehrimize ciddi ekonomik girdiler sağlayacağına inanıyorum"diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:36
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