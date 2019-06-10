0553 313 94 23

Vali İbrahim Akın, "Sağlıklı bir yaşam için çevre temizliği en önemli konu"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Dünya Çevre Günü nedeniyle yapılan ziyarette, "Sağlıklı bir çevrede yaşamak herkesin hakkındır.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:52
Vali İbrahim Akın, "Sağlıklı bir yaşam için çevre temizliği en önemli konu"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Dünya Çevre Günü nedeniyle yapılan ziyarette, "Sağlıklı bir çevrede yaşamak herkesin hakkındır. Sağlıklı yaşam için çevre temizliği en önemli konular arasındadır."dedi.



Dünya Çevre Günü nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker başkanlığındaki heyet Vali İbrahim Akın’ı makamında ziyaret etti.



Çevre temizliğinin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için önemli bir konu olduğunu belirten Vali Akın, "Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı herkesin hakkıdır. Devletimiz gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil bir çevre bırakmak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek konularına hassasiyet gösterirken çocuklarımıza çevre bilincini aşılama adına da önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bizler de bu konuda yapılan çalışmaları önemsiyor, yakından takip ediyor, Kırşehir’deki mevcut ormanlık alanları korumak ve orman varlığını daha da arttırmak için gayret ediyoruz."diye konuştu.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker ve beraberindeki heyet de, çevre konusunda yapılan çalışmalara verdiği destekten ve gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, hafta etkinlikleri noktasında bilgilendirme yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bayramlar, muhabbetimizi artırma vesileleridir”
    1. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    2. Başkan Deniz, ek ders ücretlerinin..
    3. Adalet Bakanı Gül’e New York’ta büyük..
    4. "Savaşı başlatan taraf olmayacağız"
    5. Şahinbey’den Mavikent’e yeni tesisler
    6. Akçakale’de su sorunu çözüme kavuştu
    7. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    8. Vali İbrahim Akın, "Sağlıklı bir yaşam..
    9. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak..
    10. Kimyasal madde yüklü tanker devrildi:..
    11. Öztrak’tan MYK sonrası basın açıklaması
    12. Şahinbey Belediyesi Haziran ayı meclis..
    13. Gazişehir Gaziantep’in genel kurulu..
    14. ‘Her şey çok güzel olacak’ dedikleri..
    15. A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da..
    16. Moldova’daki siyasi kriz
    17. Malum Arap ülkeleri İsrail’in..
    18. Üniversite adaylarına moral filmi
    19. Bakan Çavuşoğlu, Mesud Barzani ile..
    20. Gazişehir Gaziantep'te Konukoğlu güven..
    21. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı..
    22. Otomobilin motoruna giren yılan..
    23. Yeni Zelanda askerleri Irak ve..
    24. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi..
    25. Haşereyle mücadele tüm hızıyla devam..
    26. Savunma Sanayii Başkanı Demir: “S-400..
    27. Büyükşehir’den 140 dezavantajlıya iş..
    28. Mudanya’daki Suriyeliler tartışmasına..
    29. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    30. Başkan Avcı, kırsalda hayırlara katıldı
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."