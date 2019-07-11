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Vali İbrahim Akın, Mucur ilçesinde yatırımları inceledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Mucur İlçesinde yatırımları yerinde inceledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:41
Vali İbrahim Akın, Mucur ilçesinde yatırımları inceledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Mucur İlçesinde yatırımları yerinde inceledi.


Programına Mucur Kaymakamlığını ziyaret ederek başlayan Vali Akın, Kaymakam Kaya Çelik’ten ilçede yürütülen faaliyetler ve devam eden yatırımlar hakkında brifing aldı. Kaymakamlık ziyareti sonrası İlçe Belediyesini ziyaret eden Vali İbrahim Akın, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz’dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı.



Mucurlu vatandaşlar ve esnaflarla da sohbet eden Vali Akın, yapımı devam eden ve tamamlanma aşamasında olan Mucur Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu. Mucur Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne tahsis edilen Ahi Konağını da ziyaret edenVali, gençlere çeşitli kurslar verilen atölyeleri inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.


Vali Akın’ınilçedeki programı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığında yaptığı incelemeler ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:41
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