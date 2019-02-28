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Vali İbrahim Akın: "Deprem Haftasının amacı vatandaşta bilinç oluşması"

Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası nedeniyle Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelini kabul eden Vali İbrahim Akın, deprem haftasında amacın vatandaşta bilinç oluşturmak olduğunu söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:57
Vali İbrahim Akın: "Deprem Haftasının amacı vatandaşta bilinç oluşması"

Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası nedeniyle Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelini kabul eden Vali İbrahim Akın, deprem haftasında amacın vatandaşta bilinç oluşturmak olduğunu söyledi.


Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürü Metin Alparslan’ın yaptığı ziyarette konuşan Vali Akın; her an yaşanabilecek deprem, sel gibi acil durumlara ilgili tüm kurumlarıyla beraber aldıkları tedbirlerle olası felaketler için hazır olduklarını ifade etti. Sivil Savunmanın öneminin gittikçe arttığını bildiren Vali Akın; "Sivil Savunmanın önemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ve ilimizde de önemini gittikçe artırmaktadır. Meydana gelebilecek her türlü afet anında halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü kuruluşların korunması ve bu kuruluşların olay anındaki faaliyetlerinin devamının sağlanması vatandaşlarımızın bilinçli hareket etmesi ile mümkündür" dedi.


Vali Akın’a yapılan bilgilendirme ziyaretinde İl AFAD Müdürü Metin Alparslan, doğal afetlerle ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında brifing verdi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:57
  1. doğa

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