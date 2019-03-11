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Vali İbrahim Akın: "2018 yılında başlatılan istihdam seferberliği 2019 yılında da sürecek"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ’Milli İstihdam Seferberliği’nin 2019 yılında da devam edeceğini söyledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:21
Vali İbrahim Akın: "2018 yılında başlatılan istihdam seferberliği 2019 yılında da sürecek"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ’Milli İstihdam Seferberliği’nin 2019 yılında da devam edeceğini söyledi.


2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği kapsamında verilecek destek ve teşvikleri tanıtmak ve seferberliği başlatmak üzere Vali İbrahim Akın başkanlığında bir program düzenlendi.



Programda konuşan Vali Akın, Milli İstihdam Seferberliğinin 2019’un Kırşehir istihdamına birçok katkı sağlayacağına ve devletin vermiş olduğu teşviklerin işverenler seviyesini daha ileri seviyeye taşıyacağına inandığını belirtti.



Milli İstihdam Seferberliği 2019’u tanıtmak üzere odalar, oda üyeleri ve işverenler ile bir araya geldiklerini belirten Vali Akın, “Sayın Cumhurbaşkanımız, ülke genelinde işveren konumundaki işadamlarımızın gücünü kullanarak istihdamını artırması ve ülkemizin kalkınmasına destek olması adına2018 yılında başlattığı seferberlik, 2019 Yılında da devam edecektir. Şüphesiz ki ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu teşvikler ilimizde işsizliğe çare olacak, işsizlik oranı azalacaktır. Temennimiz Kırşehir’in daha güzel, daha yaşanabilir olması, yaşam alanlarının genişlemesi, sosyal hayatın renkli olması, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda daha da gelişmesidir.” dedi.



Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya ise toplantıda yaptığı konuşmasında;“Yeni İstihdama Ücret Desteği, Yeni İstihdamın SGK Primine ve Vergisine Destek, Kısa Çalışma Ödeneği, Asgari Ücret Desteği, Önce İşbaşı Eğitimi Sonra İstihdam Desteği, İhtiyacınıza Uygun Nitelikli İşgücü Eğitimine Tam Destek, Düzenli Ödemeye Devamlı Destek, Kalkınmaya İlave Destek gibi geniş bir yelpazede işverenlerimizin yükünü hafifletmek üzere başlatılan Milli İstihdam Seferberliği 2019’u ’Burası Kırşehir Burada İş Var’ sloganı ile tanıtmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



Program paydaş oda ve stk temsilcilerinin fikirlerinin alınması sonrası sona erdi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:21
  1. doğa

YORUM YAZ

  • ahmet çatarahmet çatar1 sa önce
    İstihdam yapılıyor yapılıyor hep devlete yapılıyor..Özel sektöründe hakları güzelleştirilsin.Oranında önü açılsın.

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