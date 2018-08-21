Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'dan vatandaşlara uyarı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, bayram kutlamalarında silah kullanılmaması çağrısında bulundu.

Aksoy, Fevziye Camisi'nde kıldığı Kurban Bayramı namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin bayramını kutladı.

Bayramlarda büyükleri ziyaret etmenin, küskünlerin barışmasının önemine işaret eden Aksoy, bayramları bu yönüyle de fırsata çevirmek ve toplumla bütünleşmeyi sağlamak gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlardan bir ricasının olduğunu dile getiren Aksoy, "Zaman zaman bayram sabahları bayramı kutlama adına silahla atış yapılıyor. Bunlar da insanların can kaybına neden olabiliyor. Bu yönüyle kutlamalarımızı silahla yapmamalı. Vatandaşlarımızı bu çağrımıza kulak vermeye ve daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Silahtan çıkan bir yorgun mermi, belki bize, belki kardeşimize, eşimize, çocuğumuza gelebilir ve hayatına mal olabilir. Herkesin duyarlı davranmasını ve bayram kutlamalarında silah kullanmamasını özellikle talep ediyorum." diye konuştu.