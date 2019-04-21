Vali, hastaneleri ziyaret etti

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana ve ek binası, Kütahya Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Vefa Psikiyatri Merkezi’ni ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Vali Ömer Toraman’a Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cem Algın, Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Kütahya İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Orhan Özatik, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Semih Bilgi eşlik etti.

Hastanelerin işleyişi ve durumu hakkında bilgiler alıp poliklinikleri de gezen Vali Ömer Toraman, hastalarla görüşüp sağlık durumlarını sordu, geçmiş olsun dileğinde bulundu.