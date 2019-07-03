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Vali Halk gününde vatandaşlar birebir dinledi

Düzce Valisi Dr.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:48
Vali Halk gününde vatandaşlar birebir dinledi

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı geleneksel hale getirilen halk gününde vatandaşların sorunlarını dinledi yakından ilgilendi.


Dağlı sorunları tek tek dinledi Her ay düzenli olarak vatandaşların sorunlarının çözülmesi için Vali Dr. Zülkif Dağlı tarafından başlatılan halk günü toplantısı yapıldı. Toplantıya ilgili tüm birim müdürleri katıldı. Vatandaşlar tek tek içeri girerek sorunlarını birinci ağızdan Vali Zülkif Dağlı’ya anlattılar. İlginin yoğun olduğu gözlendi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:48
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