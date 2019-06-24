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Vali Güzeloğlu’ndan Başkan Beyoğlu’na ziyaret ve tam destek

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dileyen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır’ın en büyük ilçesi olan Bağlar’ın hak ettiği hizmetleri alabilmesi için tüm imkanları seferber ederek her türlü desteği vereceklerini söyledi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:10
Vali Güzeloğlu’ndan Başkan Beyoğlu’na ziyaret ve tam destek

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dileyen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır’ın en büyük ilçesi olan Bağlar’ın hak ettiği hizmetleri alabilmesi için tüm imkanları seferber ederek her türlü desteği vereceklerini söyledi.


Vali Hasan Basri Güzeloğlu, belediye binası girişinde Başkan Hüseyin Beyoğlu, başkan yardımcıları ve belediye çalışanları tarafından karşılandı. Belediye binasında çalışanlarla tek tek tokalaşarak görüşmeler gerçekleştiren Vali Güzeloğlu, dinamik ve uyumlu bir ekip ruhuyla Bağlar’ın hak etiği hizmetlere kavuşacağına inandığını ifade etti. Daha sonra Başkan Beyoğlu ile makamında görüşen Vali Güzeloğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Beyoğlu’na hayırlı olsun desteğinde bulunmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğine dikkat çeken Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Bağlar’ın çok önemli sorunları olduğunu ifade ederek gerek alt yapı sorunlarının çözümü gerekse yaşam kalitesinin artırılmasını önemsediklerini kaydetti. Vali Güzeloğlu, “Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’nun belediyemizin çok değerli çalışanlarının çabalarıyla Bağlar ilçemize çok değerli hizmetler kazandıracağına inanıyoruz. Desteğimizi ifade etmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdik. Bağlar nüfus olarak kentimizin en büyük ilçesi olup gerek alt yapı gerek dönüşüm, imar ve gerekse yaşam kalitesi noktasında önemli sorunları barındırıyor. İnsan merkezli, insanı merkeze alan bir hareketiz. Halkın duasını, hakkın rızasını esas alıyoruz. Bunları esas alarak halkımıza hizmeti ibadet olarak görüyoruz. Bağlar’ın hak ettiği hizmetleri alabilmesi noktasında sayın başkanımıza gerek valilik ve kaymakamlık olarak gerekse kentteki tüm kamu kurumları olarak her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini istiyoruz. Her türlü sıkıntısında yanında olacağız, tüm imkanlarımızla destek olacağız” dedi.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da nezaket ziyareti ve destek açıklamasından dolayı Vali Hasan Basri Güzeloğlu’na teşekkür ederek başladığı konuşmasında Bağlar’ın hak ettiği hizmetleri alabilmesi için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, “Diyarbakır’ımız için büyük bir şans olarak değerlendirdiğim, Diyarbakır ve hizmet sevdalısı olan sayın valimizin ziyareti ve desteğini açıkça ilan etmesi bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. Her zaman ve her koşulda yanımızda olan bunu hissettiren sayın valimize teşekkür ediyoruz. Bağlar halkına hak ettiği hizmetleri kazandırmak istiyoruz. Tüm kurumlarımızla uyum içinde çalışarak, hizmet aşkıyla hareket ederek Bağlar’ımıza layık olduğu hizmetleri kazandıracağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:10
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