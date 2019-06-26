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Vali Güzeloğlu yaz Kur’an kursu öğrencileri ile buluştu

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, yaz Kur’an kursu öğrencileri ile buluşarak, resim ve kompozisyon alanlarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:31
Vali Güzeloğlu yaz Kur’an kursu öğrencileri ile buluştu

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, yaz Kur’an kursu öğrencileri ile buluşarak, resim ve kompozisyon alanlarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.


Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, İl Müftülüğüne bağlı yaz Kur’an kursu öğrencileri ile buluşarak İl Müftülüğünün düzenlediği resim ve kompozisyon alanlarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Kayapınar İlçe Müftülüğü salonunda düzenlenen programa Vali Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu’nun yanı sıra, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Kayapınar İlçe Müftü Vekili Bahattin Genç ve eşi Habibe Genç, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Mustafa Şeker’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra yaz Kur’an kursları ile ilgili İl Müftülüğü bir sunum gerçekleştirdi. İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ın programın açılış konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından Vali Güzeloğlu da bir konuşma yaptı. Vali Güzeloğlu, her bir çocuğu merkez alarak her yönden yetişmelerine, gelişmelerine, bu ülkeyi ve bu milleti temsil edecek ahlaki ve manevi değerlerle tecdit edecek 3 bini aşkın cami ve kurs merkezinde 75 bin çocuğa verilmesi planlanan kurs programına başlandığını belirtti. Vali Güzeloğlu, "Her yanı ve yönüyle sizlerin ahlaki ve manevi anlamda peygamberimizin ahlakı ile ahlaklanan, bu milletin değerlerine ve geleceğine sahip çıkan, bunların şahsında temsil eden ve aynı zamanda bilgide, ilimde dünya ile yarışabilen birer genç olmanızı amaçlıyoruz. Sizlerin tatil ortamında eğlenme hakkını, dinlenme gereğini ihmal etmeden zamanı çok iyi değerlendirerek yeni arkadaşlar edinmenizi, birbirinizle kaynaşmanızı ve bir arada etkinlikler yapmanızı, çevrenizi tanımanızı ve her yönüyle örnek bir genç olmanızı amaçlıyoruz. Bu konuda İl Müftülüğü, ilçe müftülüklerimiz, camilerimiz, Kur’an kurslarımız vatandaşımızın hizmetinde” dedi.


Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, İl Müftülüğünün düzenlediği resim ve kompozisyon alanlarındaki yarışmalarda il ve ilçe kategorilerinde dereceye giren 12 öğrenciye ödüllerini verdi. Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:31
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