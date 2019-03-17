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Vali Güzeloğlu korucularla bir araya geldi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kentte görev yapan güvenlik korucuları ile bir aya geldi.

17 Mart 2019 Pazar 18:20
Vali Güzeloğlu korucularla bir araya geldi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kentte görev yapan güvenlik korucuları ile bir aya geldi.


Programda Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fatih Kılınç, Lice Alay Komutanı Albay Şenol Şenoğlu, Silvan Alay Komutanı Albay Gönen Süslü, Özel Harekat Şube Müdürü Barış Erbaş ile güvenlik güçleri ve güvenlik korucuları yer aldı.


Programda katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, önceki gün dünyanın bir ucunda, cuma namazı hazırlığı sırasında, rabbine ibadet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan masumların camide katledilerek, Müslüman katliamı yapanlara lanet okudu. Vali Güzeloğlu, “O camide şehadete eren bütün kardeşlerimizin maneviyatına da selam olsun. Hepiniz ve herkes gördü ki orada şehit eden, o bütün Müslümanları katleden, tetiği çeken katilin ve arkasındaki zihniyetin hedefi Müslümanlar ve Türkiye’dir. Hepiniz gördünüz İslam’ın ve ümmetin bugün gür sesi, dünya üzerindeki haksızlıklar karşısında dimdik duran iradesi Türkiye’dir. Onun için nerede bir mazlum, nerede bir mağdur, nerede bir aciz, nerede bir yetim, nerede bir öksüz varsa sığındığı kaledir Türkiye. Bu büyük ve asil milletin her bir evladının lokmasını paylaşarak 7 yaşındaki çocuğunun kumbarasındakini, 70 yaşındakinin de kefen parasını paylaşarak yardım ettiği gönül zengini bir büyük ülkedir Türkiye. Çünkü biz inancımız ve insanlığımız gereği komşusu aç iken tok yatmayan bir milletiz. Komşusu siftah yapmadığı zaman gelen müşterisini ona siftah yapsın diye ona gönderen bir ahlak timsaliyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu büyük milletin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ve ebediyete doğru kararlı yürüyüşünü durdurmak istiyorlar. Bunu hepiniz görüyorsunuz. Yapılan bir büyük tertip ve bir büyük ihanettir. Mesele basit değildir. Mesele ümmetin ve insanlığın gür sesini, haksızlıklar karşısında duran bu iradesini, önünün kesilmesi ve gücünün eksiltilmesidir. Çocuklarımızın, çocukların ve insanların geleceğinin karartılması ve yok edilmesidir. Kullandıkları ihanet odakları başta PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin kullanarak yapmaya çalıştıkları budur. Bunu terörle, uşaklarıyla, kullandıklarıyla, yapmaya çalıştıklarıyla gibi ekonomik terörle de yine uzantılarıyla da yapmaya çalışmaktalar. Başaramadıkları zaman her alanda bu ihanet ve hain düşüncelerini hayata geçirme çabasındalar ama bu kutlu devlet ve dualı millet her bir ferdi bu değerler uğruna hayatını seve seve feda etmeye ahdetmiş yiğitleri ile hamdolsun bunların hepsini bertaraf etti ve edecek. Bugün ülkenin her bir köşesinde ve Diyarbakır’da diyarı huzur haline gelen beldemiz, mahallelerimiz bundan kötüye değil hep daha iyiye gidecek. Devletin gücü ve milletin desteği ile birleşerek her an ve her zaman muktedir olacak. Bu ihaneti, bu devletin bu büyük yürüyüşünü, milletin gelişmesini engellemek isteyenler asla fırsat ve imkan bulamayacaklar. Bunun en büyük şahidi de işte bu salondaki sizlersiniz. Rabbim sizlerden ve temsil ettiğiniz bütün korucu kardeşlerimden razı olsun, sağ olun, var olun” dedi.


Program verilen yemeğin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:20
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