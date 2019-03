Vali Güzeloğlu, Hazro’da kanaat önderleri ile buluştu

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Hazro ilçesinde kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Ziyarette Vali Güzeloğlu’na, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan eşlik etti. Vali Güzeloğlu’nu Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş ve kurum müdürleri karşıladı. Ardından Vali Güzeloğlu, ilçenin kanaat önderleriyle bir araya geldi. Vali Güzeloğlu, daha sonra ilçede görev yapan muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, il ve ilçe kurum müdürleriyle mahalle muhtarları katıldı.

Burada bir konuşma yapan ValiGüzeloğlu, Hazro’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, “Bir kere daha Hazro’yu ziyaret etmekten, Hazro’da sizlerle birlikte kavuşmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Biraz önce yaptığımız sohbette de ifade ettim kanaat önderi değerli dostlarımıza da şüphesiz ilin her tarafında ve her köşesindeki her meseleyi kendi meselemiz görüyoruz. Hazro’nun her bir mahallesinin, her bir kişisinin, Diyarbakır’ın kalkınmasını bu noktada mesuliyetimiz görüyoruz. Yani nerede bir dert varsa o dertle dertleniyoruz. Dertlenmek mecburiyetimiz, çünkü bizim işimiz bu. Artık bu çağda, bugünde, bugün konuştuğumuz konuşacağımız yaşadığımız meselelerin mesele olmaktan çıkmasını istiyoruz. Bu büyük ülkenin her bir köşesinde hamdolsun irademiz ve gücümüzle bu meselenin aşılmasını gerçekleştirecek bir buluşun, zenginliğin ve gücün sahibi olduğumuzu da biliyoruz. Yeter ki biz isteyelim. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde bu vaziyeti sergileyelim. Bu salonda bulunan hepinizin ve hepimizin görevi insana hizmet etmektir, millete hizmet etmektir. İşimiz bu. Millete hizmet etmek. Peki, o zaman hizmeti nasıl yapacağız, hizmeti şüphesiz ki millete değer vererek, milleti değer görerek hizmet edeceğiz” dedi.

Vali Güzeloğlu’nun konuşmasının ardından Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Sabaz tarafından Hazro ilçesine yapılan hizmetlerle ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı.