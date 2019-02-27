Vali Güzeloğlu, Eğil’de kanaat önderleri ile bir araya geldi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Eğil ilçesinde kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Ziyarette Vali Güzeloğlu’na, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu eşlik etti. Eğil’de Vali Güzeloğlu’nun ilk durağı Eğil Kaymakamlığı oldu. Burada Vali Güzeloğlu’nu Eğil Kaymakamı Kürşad Atak, Eğil Cumhuriyet Savcıları, kurum müdürleri, kanaat önderleri ve muhtarlar karşıladı. Daha sonra Kaymakamlık makamına geçen Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler burada Kaymakam Atak’tan ilçe hakkında bilgi aldı.

Ardından Vali Güzeloğlu, kaymakamlık toplantı salonunda Eğil ilçesinin kanaat önderleri ile bir araya geldi. Vali Güzeloğlu, kanaat önderleri ile bir süre toplantı gerçekleştirdi.