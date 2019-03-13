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Vali Güzeloğlu, Dicle’de kanaat önderleri ile buluştu

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle ilçesinde kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:09
Vali Güzeloğlu, Dicle’de kanaat önderleri ile buluştu

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle ilçesinde kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi.


Vali Güzeloğlu’nun Dicle ziyaretine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fatih Kılınç eşlik etti. Vali Güzeloğlu’nu Dicle Kaymakamı Alparslan Kılıç ve kurum müdürleri karşıladı. Vali Güzeloğlu, daha sonra ilçenin kanaat önderleriyle bir araya geldi. Vali Güzeloğlu, kanaat önderleri buluşmasında ilçenin durumu hakkında istişarede bulunuldu.


Vali Güzeloğlu, daha sonra ilçede görev yapan muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vali Güzeloğlu, “Meseleniz meselemiz, önceliğimiz insanımızın önceliği, derdiniz derdimiz, bizim kalbi amacımız ve arzumuz bu. Bu ilin her bir köşesinin, yaşayan her bir kişisinin daha iyiye, daha güzele erişmesi, huzurlu güvenli bir beldede, bir şehirde, ilçede, mahallede, kalkınmış ve gelişmiş olarak yaşayabilmesi hak ettiği hizmetleri alabilmesi, insanca insan onuruna yakışan bir şekilde birinci sınıf bir vatandaş olarak kendini hissetmesi. Bu topraklar bedeli kanla ödenmiş, canla elde edilmiş topraklardır. Hiçbir haine hiçbir ihanete de teslim edilmeyecek topraklar ve vatandır. Bu topraklarda yaşayan her vatandaşımız başımızın tacıdır" dedi.


Vali Güzeloğlu’nun konuşmasının ardından Dicle Kaymakamı Alparslan Kılıç ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Sabaz tarafından Dicle ilçesine yapılan hizmetlerle ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:09
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