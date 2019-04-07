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Vali Güzeloğlu çocuk evlerindeki çocukların doğum gününü kutladı

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, TÜGVA gönüllüler buluşması kapsamında, Diyarbakır’da bulunan çocuk evlerinde kalan 59 çocuğun doğum günü kutlamasına katıldı.

07 Nisan 2019 Pazar 18:04
Vali Güzeloğlu çocuk evlerindeki çocukların doğum gününü kutladı

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, TÜGVA gönüllüler buluşması kapsamında, Diyarbakır’da bulunan çocuk evlerinde kalan 59 çocuğun doğum günü kutlamasına katıldı.


TÜGVA Diyarbakır il temsilciliği tarafından organize edilen kutlamaya, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu’nun yanı sıra Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve eşi Nuray Gül, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Halit Açar, TÜGVA İl Başkanı Mahmut Yağmur, TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörü Fatma Tosun ve 50 TÜGVA üyesi genç ile Çocuk Evlerinde kalan çocuklar katıldı.


Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eyüp Furkan Eşlik tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, burada kendileriyle birlikte olmaktan, güzel sıcak ortamda birlikte bulunmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Vali Güzeloğlu, "Bugün çok güzel bir buluşma olmuş. Türkiye Gençlik Vakfı’nın gerçekten bizim için çok değerli ortamında, bizim her biri ayrı güzel olan çocuklarımız birlikteler. Çocuk evlerimiz hepiniz hoş geldiniz. En güzeli yüzlerinizin gülmesi, en güzeli hepinizin hem bugün hem yarın hem de her gün yüzlerinin gülmesi. Hayatın size gülmesini, sizin hayatı yaşarken gülmenizi istiyoruz. Onun için eğitiminiz, sağlığınız ve mutluluğunuz bizim önceliklerimiz, gençler ve çocuklar geleceğimiz. Bu ülkeyi yarına gelişmiş, kalkınmış bir geleceği aydınlık bir ufka taşımak için önceliğimiz sizlersiniz. Her biriniz bizim için çok önemli bir değersiniz. Aynı zamanda güvencemiz, geleceğimiz ve güzelliğimizsiniz. Her birinizin, ister evinde, ister sosyal çevresinde, her anlamıyla imanlı, sağlıklı, bilgili ve iddialı bir birey olmasını istiyoruz. Hayatı karşılarken iddianızı hiç yitirmeden, bilgi temelinde, milli ve manevi duygularla teçhiz edilmiş, her alanda bu ülkenin geleceğine ve gelişmesine katkı koyacak bir yetişkin olmanızı arzuluyoruz. Güzellikleri çoğaltan, kötülüklere karşı duran, ahlakıyla, duruşuyla, tavrıyla örnek olan bir insan olmanızı istiyoruz. Ülkenin en değerli varlığı, bu anlamda yetişmiş gençleri ve nesillerdir. Bunlara sahip olan bir ülkenin hiçbir alanda geçilmesi ve yenilmesi söz konusu değildir. Bu anlamda bugünkü buluşmada bu büyük ailenin her birinizin bir parçası olduğunu hissetmesi sizlere duyduğumuz güvenin ve sevginin bir kez daha topluca sergilenmesi adına çok hayırlı bir buluşmadır. Bu yapının bir üyesi olmanın hepinize ve hepimize mutluluk verdiğini hissediyorum ve inşallah bu buluşmaları daha çoğaltarak, artırarak, hep birlikte bir olarak, diri olarak ve güçlü olarak gelecek günlerde buluşmak dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.


Konuşmaların ardından doğum günü olan çocuklar için pasta kesildi. Kutlamada katılımcılar çocuklarla birlikte ebru yaptı. Etkinlik, müzik dinletisi, masa tenisi ve langırt oyunlarının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 18:04
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