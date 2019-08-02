Vali Gürel, yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel Safranbolu’da yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile birlikte Safranbolu’da yapımı devam eden Harmanlar Ortaokulu ile geçtiğimiz aylarda yıkımı yapılarak yenisinin yapımına başlanan Kanuni Ortaokulunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Yapım çalışmalarında son aşamaya gelinen ve 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında hizmete açılması planlanan 16 derslikli Harmanlar Ortaokulunda incelemelerde bulunan Vali Gürel, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

2019 Temel Eğitim Yapım Programında yer alan ve yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından temelleri atılan 16 derslikli Kanuni Ortaokulu inşaatında da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler alan Vali Gürel, okul binalarının eğitimdeki önemine dikkat çekerek amaçlarının ilimizdeki eğitim kalitesini daha da yukarılara çıkarmak olduğunu söyledi.