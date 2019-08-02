0553 313 94 23

Vali Gürel, yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel Safranbolu’da yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:23
Vali Gürel, yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel Safranbolu’da yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.


Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile birlikte Safranbolu’da yapımı devam eden Harmanlar Ortaokulu ile geçtiğimiz aylarda yıkımı yapılarak yenisinin yapımına başlanan Kanuni Ortaokulunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Yapım çalışmalarında son aşamaya gelinen ve 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında hizmete açılması planlanan 16 derslikli Harmanlar Ortaokulunda incelemelerde bulunan Vali Gürel, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


2019 Temel Eğitim Yapım Programında yer alan ve yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından temelleri atılan 16 derslikli Kanuni Ortaokulu inşaatında da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler alan Vali Gürel, okul binalarının eğitimdeki önemine dikkat çekerek amaçlarının ilimizdeki eğitim kalitesini daha da yukarılara çıkarmak olduğunu söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emeklilere konut için Başkan Sekmen harekete geçti
    1. Emeklilere konut için Başkan Sekmen..
    2. Kahta Belediyesi’nden Kahta 02 Spor’a..
    3. Galatasaray Emre Mor'u resmen açıkladı
    4. Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı..
    5. “Anlaşmasız ayrılık ani şok yaratır”
    6. ORAN’dan Bölgeye 60 milyon liralık..
    7. Çocuklar yaz kuran kursu şenliğinde..
    8. 3 gün önce kaybolan Hüseyin her yerde..
    9. Yaralı halde bulunan Karaca, tedavi..
    10. ‘Değerli zamanlar’ projesine Bakan..
    11. Murat Kurum'dan önemli açıklamalar
    12. Ninova Park AVM kadrosunu genişletmeye..
    13. Yuvadan düşen yavru serçe kurtarıldı
    14. Asırlık çınarlar bakıma alındı
    15. Limontepe’de coşkulu temel atma töreni
    16. Jandarma’dan sikke operasyonu
    17. Körfez’den Düzce’ye yardım eli uzandı
    18. Menemenspor, Halil İbrahim Sönmez'i..
    19. Kandıra Miço Koyu her gün temizleniyor
    20. Manavgat’ta hırsızlık şüphelileri..
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin