Vali Gürel ve vekiller Bakan Koca ile projeleri konuştu Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekilleri Sağlık Bakanı Dr.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekilleri Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek kentte sağlık alanında planlanan projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret etti. Ziyarette sağlık alanında kentte sürdürülen ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunularak, Bakan Koca’ya Karabük’teki hastanelerin durumu, bakanlığın takip ettiği yatırımlar ve hekim sayısı ve ihtiyaç duyulan branş hekimleri hakkındabilgiler verildi. Sağlık alanında kente verdiği desteklerden dolayı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya teşekkür edildi. Karşılıklı istişarelerde bulunulan ziyarette Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Erdemir’de hazır bulundu.

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