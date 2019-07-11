Vali Gürel ve milletvekilleri Bakan Ersoy’u kent turizmi hakkında bilgilendirdi

Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti MilletvekilleriKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret ederek kent turizmi hakkında bilgi verdi.

Vali Fuat Gürel, beraberindeKarabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret ederek kentte yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular. Ziyaret sırasında Bakan Ersoy’a başta Eskipazar Hadrianapolis Antik Kentinde devam eden kazı çalışmaları olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca Karabük’te devam eden yatırımlar hakkında detaylı olarak bilgiler verildi.