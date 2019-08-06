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Vali Gürel ve İl Protokolünden Yeşil Yenice’de trekking

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük’tegörev yapan kurum müdürleriyle birlikte, Türkiye’nin en büyük blok ormanları olarak seçilen ve aynı zamanda WWF tarafından korunması gereken 100 alandan bir tanesi ilan edilen Yeşil Yenice Ormanlarında doğa yürüyüşü yaptı.

06 Ağustos 2019 Salı 17:39
Vali Gürel ve İl Protokolünden Yeşil Yenice’de trekking

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük’tegörev yapan kurum müdürleriyle birlikte, Türkiye’nin en büyük blok ormanları olarak seçilen ve aynı zamanda WWF tarafından korunması gereken 100 alandan bir tanesi ilan edilen Yeşil Yenice Ormanlarında doğa yürüyüşü yaptı.


TCDD’na ait 07:05 treni ile Yenice ilçesine hareket eden Vali Fuat Gürel’e; Vali Yardımcısı Barboros Baran, Eflani Kaymakamı Sinan Aşcı, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz ve kurum müdürlerieşlik etti.


Eşsiz doğa güzellikleri arasında gerçekleşen tren yolculuğu esnasında makinist kabinini de ziyaret eden Vali Gürel, en şanslı kişilerin makinistlerin olduğunu, vagon yolculuğu esnasında bu güzellikleri bu kadar net görme şansının olmadığını ifade ederek, makinistlere görevlerinde başarılar diledi.Yeşil Yenice Tren İstasyonunda Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı tarafından karşılanan Vali Gürel ve il protokolü daha sonra doğa yürüyüşünün yapılacağı Kızılkaya Vadisine hareket ettiler.Yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki Kızılkaya Vadisi parkurunda doğa yürüyüşü gerçekleştiren Vali Gürel ve protokol üyeleri, Loru Kayasının üzerinden porsuk, bozayı, vaşak, yaban kedisi, kurt, çakal, tilki, karaca, ulu geyik, yaban domuzu ve ağaç sansarına ev sahipliği yapan muhteşem orman denizini izlediler.


Doğa yürüyüşünün ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Gürel, “Dünyada 100, Türkiye’de ise 9 sıcak noktasından biri olan Yenine Ormanları, barındırdığı yaban hayatı ve bitki çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. 1999 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından acil korunması gereken yer olarak ilan edilmiş. Doğal yapısı itibariyle, kanyoning, çadırlı kamp, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting gibi her türlü doğa sporuna elverişli olan Yenice Ormanlarında Uludağ Göknarı, Doğu Kayını, Sarı Çam, Kara Çam, Kızıl Çam, Istıranca Meşesi, Virgiliana Çınarı, Ceviz, Dişbudak, Kızıl Ağaç, Fındık, Porsuk, Gümüş Ihlamur,Akağaç, Kızılcık, Şimşir, Kontus Defnesi, Erguvan gibi çeşitli ağaç türlerini barındıran Yenice Ormanlarını turizme kazandırmak için bazı çalışmalar yürütüyoruz. Tabiatı seven insanlar için bir cazibe merkezi haline geleceğine inanıyorum”dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 17:39
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