Vali Gürel vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilecekleri Halk Günü Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.

Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilecekleri Halk Günü Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen “Halk Günü” toplantısına Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Özlem Erhan ve Valilik Açık Kapı Birim Sorumlusu Ayşe Harmanbaşı katıldı.

Vatandaşlar ile özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen şikâyet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

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