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Vali Gürel, vatandaşları dinlemeye devam ediyor

Karabük Valiliği tarafından vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilecekleri Halk Günü Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:18
Vali Gürel, vatandaşları dinlemeye devam ediyor

Karabük Valiliği tarafından vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilecekleri Halk Günü Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen “Halk Günü” toplantısına Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Müdürü Elif Ünsal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Muhammed Savaş ve Valilik Açık Kapı Birim Sorumlusu Ayşe Harmanbaşı katıldı.


Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen şikâyet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:18
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