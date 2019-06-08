0553 313 94 23

Vali Gürel, uygulama noktalarında sürücülere uyarılarda bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret ederek bayram dönüşünde bulunan sürücülere uyarılarda bulundu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 18:08
Vali Gürel, uygulama noktalarında sürücülere uyarılarda bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret ederek bayram dönüşünde bulunan sürücülere uyarılarda bulundu.


Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş ile birlikte Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Yenice Yolu Melise Jandarma Uygulama noktalarını ziyaret ederek yetkililerden trafik yoğunluğu hakkında bilgiler aldı. Ramazan Bayramı için ülkenin değişik illerinden gelen ve bayram dönüşü yollarda bulunan vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyerek trafik kurallarına uymalarını isteyen Vali Gürel, “Trafikte bilinç ve farkındalık oluşturma adına yapmış olduğumuz denetimlerimiz bayram öncesinde olduğu gibi, bayram süresince de devam etti. Aynı şekilde vatandaşlarımızın gidecekleri yerlere sağ salim ulaşmaları için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını ve gidecekleri yerlere sağlıklı bir şekilde ulaşmalarını temenni ediyorum. Dönüş yolculuklarının da bayram tadında geçmesini diliyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 18:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çalışan ebeveynler yaz tatilini çocukları için nasıl planlamalı?
    1. Çalışan ebeveynler yaz tatilini..
    2. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na kötü..
    3. Isparta'da Gül Festivali
    4. Kocaeli'deki yangın
    5. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,..
    6. Hak-İş daha fazla dayanamadı! 11..
    7. Eşini ve çocuğunu beklerken maganda..
    8. İskoçya-AB ilişkileri yorumu İspanyol..
    9. 300 bin liralık gri kategorideki kadın..
    10. MSB:"Niğde/Çamardı Demirkazık Dağı..
    11. Salih Uçan Fenerbahçe'ye vedasını..
    12. Boş arazide erkek cesedi bulundu
    13. Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5..
    14. Eroğlu: Alenen çalmışlar
    15. Vali Gürel, uygulama noktalarında..
    16. Pazaryeri’nde yağmur ve şükür duası
    17. Sulama kanalında akıntıya kapılan genç..
    18. Şehit Yasin Çubuk’un babaannesi vefat..
    19. Anız yangını odunluğu kül etti
    20. Başkale'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
    21. "Euro Hockey Club Challenge III 2019..
    22. Kayserispor Emrah’ı listeye aldı
    23. Bingöl’de ağır yaralanan vatandaş,..
    24. Sadr artık cuma namazına katılmayacak
    25. Karaman’da uyuşturucudan gözaltına..
    26. Azerbaycanlı öğrencilerden Ermeni..
    27. Ekrem İmamoğlu'ndan Uğur Dündar..
    28. Samsunspor ayrılığı resmen açıkladı
    29. Otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı
    30. Bin 400 kiloluk boğa rekora koşuyor
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!