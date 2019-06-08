Vali Gürel, uygulama noktalarında sürücülere uyarılarda bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret ederek bayram dönüşünde bulunan sürücülere uyarılarda bulundu.

Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş ile birlikte Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Yenice Yolu Melise Jandarma Uygulama noktalarını ziyaret ederek yetkililerden trafik yoğunluğu hakkında bilgiler aldı. Ramazan Bayramı için ülkenin değişik illerinden gelen ve bayram dönüşü yollarda bulunan vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyerek trafik kurallarına uymalarını isteyen Vali Gürel, “Trafikte bilinç ve farkındalık oluşturma adına yapmış olduğumuz denetimlerimiz bayram öncesinde olduğu gibi, bayram süresince de devam etti. Aynı şekilde vatandaşlarımızın gidecekleri yerlere sağ salim ulaşmaları için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını ve gidecekleri yerlere sağlıklı bir şekilde ulaşmalarını temenni ediyorum. Dönüş yolculuklarının da bayram tadında geçmesini diliyorum" dedi.