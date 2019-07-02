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Vali Gürel: “ Safranbolu’da geçen yıl 1 milyon 200 bin turist ağırladık”

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu’da geçen yıl 315 bin konaklamalı günü birlikçilerle birlikte 1 milyon 200 bin turisti ağırladıklarını söyledi.

02 Temmuz 2019 Salı 17:58
Vali Gürel: “ Safranbolu’da geçen yıl 1 milyon 200 bin turist ağırladık”

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu’da geçen yıl 315 bin konaklamalı günü birlikçilerle birlikte 1 milyon 200 bin turisti ağırladıklarını söyledi.


Vali Fuat Gürel Başkanlığında Karabük’te ilk defa uygulamaya konulan İl Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın ikincisi 100. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.


Toplantıya Vali Gürel’in yanı sıra, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Şahin, Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, kurum müdürleri, turizm işletmecileri ve turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Safranbolu’nun bir turizm kenti olmasına rağmen bir birliktelik olmadığını ifade eden Vali Gürel, “Aynı zamanda diğer ilçelerimize de ön plana çıkarmak ve Safranbolu’ya gelen turistlerin diğer ilçelerimize de yayılmasını istiyoruz. Bu tarz toplantıları 6 ayda bir yapmayı planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Tabi sadece toplantılarla kalmayacağız. Buralarda olumlu sonuçlar çıkmasını da istiyoruz” dedi.


“ 1 Milyon 200 bin turist ağırladık”


Vali Gürel, Safranbolu ilçesinde çok büyük emekler olduğunu ifade ederek, “ Hem Safranbolulu hemşerilerimizin hem de idarecilerimizin çok büyük emek ve gayretleri var. Safranbolu’yu koruyabilmişiz. Dünya da sayılı merkezlerden birisi haline getirmişiz. UNESCO Dünya Mirası listesine dâhil edebilmişiz. Bunlar çok büyük gayretler, çok büyük gelişmeler, fakat sürekli aynı şeyleri göstermek buraya gelen misafirleri de sıkabilir. Bizler turizmle iştigal eden yöneticilerimiz buradaki aksaklıkları tespit edip çözüm üretemezse bu da Safranbolu’nun geriye gidişine sebep olabilir. Bunları hem kendi aramızda konuşmak hem de daha sonraki süreçte dışarıdan misafirlerimizi çağırarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunmakta fayda var.Safranbolu da 2018 yılında 315 bin konaklamalı misafirimiz vardı. Toplamda 1 Milyon 200 binlik turist sayısına ulaştığımızı düşünüyoruz. Safranbolu gibi bir yerde bu rakamlar çok fazla olmasa gerek. Böyle bir şehirde bu rakamların çok daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Tek gece konaklayan misafirlerimizi birkaç gece konaklayacak hale getirmek için gayretlerimiz olmalı. Diğer taraftan Safranbolu’nun korunan mevcut yapısının yanında başka şeyleri de gündeme getirmemiz gerekir. Örneğin birkaç tane müze oluşturup turizmi çeşitlendirmeliyiz. Belki başka kanyonları devreye sokup gezilecek yerleri de çeşitlendirmekte fayda var.Safranbolu’nun yanında bizim önemli dört tane daha ilçelerimiz var, diğer ilçelerimizi de çok önemli. Örneğin Eskipazar İlçemizde Hadrianapolis antik var. Antik kentinde bir an önce turizme kazandırılması ziyarete açılması gerekiyor. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Özel İdare şuanda üzerinde yoğunlaştı. En az 2 yapının daha üzerini kapattırabilirsek, çevre düzenlemesini ve karşılama merkezini yaptırabilirsek 2020 sezonunda gelen misafirlerimize sunmuş olacağız. Yani turizmin çeşitlendirilmesi gerekir. Bunun yanında Keltepe Kayak merkezini tamamlıyoruz. Çok uzun yılların emeği var, birçok insanın emeği var. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Artık burayı da günü birlik kullanıma açmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Burayla ilgilide bir kısım çalışmalarımız var. Bu çalışmalar kısa vadede yapabileceğimiz işler. Bu işleri birlik içerisinde hareket ederek yapmak gerekir. Her ilçe kendi çapında bir şeyleri nasıl yapabilirim arayışı içerisinde. Bunun yerin birlik olarak İl Master Turizm planını ortaya çıkarıp ilçelerimizi nasıl entegre edebiliriz buna çalışmak lazım. Bölgemizde ki turizmi nasıl geliştirebiliriz üzerine neler koyabileceğimizi konuşmakta fayda var. Bu toplantının bölgemize hayırlar getirmesini diliyorum.” diye konuştu


Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:58
  1. kültür

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