Vali Gürel oyunu kullandı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Karabük Anayasa İlkokulu’nda bin 155 numaralı sandıkta eşi Özlem Aras Gürel ile oy kullanan Vali Gürel, seçimlerin ülke için hayırlı olmasını diledi.

Bütün kamu kurumları olarak vatandaşın rahat bir şekilde oy kullanabilmesi için çalıştıklarını belirten Gürel, "Vatandaşımızın sağlıklı, güvenli bir şekilde sandığa gidip oy kullanabilmesi için bin 171 polis ve jandarma görevinin başında. 761 sandıkta, seçim kurullarıyla beraber, sandık görevlileriyle beraber seçimin güvenli bir şekilde yapılması için gayret gösteriyorlar. Hastalığı ve engeli sebebiyle sandık başına gidemeyenlere sağlık ve yine seçim kurulu yardımcı oluyorlar. Allah’a şükür süreç şu ana kadar sorunsuz devam etti. İnşallah sorunsuz bir şekilde de bitecek” dedi.