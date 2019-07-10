Vali Gürel, Osmanlı Döneminden kalma çeşmeleri inceledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Çerçiler ve Belen Mahallelerini ziyaret ederek muhtarlardan bilgi aldı.

İlk olarak Çerçiler Mahallesi Muhtarlığını ziyaret eden Vali Gürel, Muhtar Halim Kaya’dan mahalle hakkında bilgiler aldı. Mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Vali Gürel daha sonra Osmanlı Döneminden kalma ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından restorasyonu yapılan tarihi çeşmede incelemelerde bulunan Vali Gürel, Muhtar Halim Kaya’dan tarihi çeşmenin tarihi hakkında bilgiler aldı.

Mahalle ziyaretine Belen Mahallesi ile devam eden Vali Gürel, Muhtar Lütfi Yılmaz’dan bilgiler alarak mahalle sakinleriyle bir süre sohbet etti. Mahalle sakinleri tarafından iletilen talep ve şikâyetlerini dinleyen Vali Gürel, yasal mevzuatlar çerçevesinde taleplerin değerlendirilerek ilgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapılacağı sözünü verdi.

Ziyaretlerde Vali Fuat Gürel’e, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz ile İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık eşlik etti.