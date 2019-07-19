Vali Gürel, öğrenci toplulukları temsilcileri ile bir araya geldi Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte öğrenim gören ve farklı ülkelerden gelen öğrencilerin temsilcileri ile bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte öğrenim gören ve farklı ülkelerden gelen öğrencilerin temsilcileri ile bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde gerçekleştirilen proğrama Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Bayata, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenci toplulukları temsilcileri katıldı.

Sohbet ortamında gerçekleşen programda öğrenci topluluklarının temsilcileri kendilerinin ve temsil ettiklerin ülke vatandaşlarının yaşadıkları sorunları dile getirirken, Vali Gürel de yaşanılan sorunların halledilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.