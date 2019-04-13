Vali Gürel, Kışla Köyünde vatandaşların sorunlarını dinledi Karabük Valisi Fuat Gürel her hafta Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirdiği “Halk Günü” toplantısını Ovacık-Kışla Köyünde gerçekleştirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel her hafta Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirdiği “Halk Günü” toplantısını Ovacık-Kışla Köyünde gerçekleştirdi.

Vali Fuat Gürel Başkanlığında Kışla Köy Konağında yapılan toplantıda vatandaşlar köylerinde ve mahallelerinde yaşadıkları sorunları, istek, şikayet ve önerilerini dile getirdi. Vatandaşlara tek tek söz hakkı veren Vali Gürel, iletilen şikayet, talep ve sağlık sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

“Halk Günü” Toplantısına Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Kuraş, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Tam, Halil Aydın, Tevfik Ayvalık, muhtarlar ve köy sakinleri katıldı.

Misafirperverliklerinden dolayı Kışla Köyü Muhtarı Sıtkı Par’a, çevre köylerden gelen muhtarlara ve köy sakinlerine teşekkür eden Vali Gürel daha sonra ziyaretini tamamlayarak köyden ayrıldı.

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