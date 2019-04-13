Vali Gürel, Hatipoğlu Göleti’nde incelemelerde bulundu Vali Fuat Gürel, DSİ 23.

Vali Fuat Gürel, DSİ 23. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan Ovacık-Hatipoğlu Sulama Göleti’nde incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Ovacık ilçesine giden Vali Gürel, Pelitçik Köyü sınırlarında bulunan Hatipoğlu Göletinde incelemelerde bulunarak DSİ 234. Şube Müdürü Yasin Devrim’den 6 bin 330 dekar alanın sulanabilir arazi niteliğine kavuşturan göl hakkında bilgiler aldı. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk’ün yaptığı dua ile sulama suyu açılışını yapan Vali Gürel, sulama suyundan faydalanacak köylerin bol, bereketli mahsuller yetiştirmesini ve hayırlara vesile olmasını temenni ederek sulama suyu vanasını açtı.

Yol asfaltlama çalışmalarında kullanılmak üzere Pelitçik Köyünde konuşlandırılan taş kırma makinesi (Konkasör) çalışmaları hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun’dan bilgiler alan Vali Gürel Hatipoğlu Göletine gerçekleştirdiği inceleme gezisini tamamladı.

İncelemelerde Vali Gürel’e Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Kuraş, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, kurum müdürleri, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Genel Meclis Üyesi Tevfik Ayvalık, Ovacık İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın, köy muhtarları ve vatandaşlar eşlik etti.

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