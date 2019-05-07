Vali Gürel, Adatepe projesini inceledi Karabük Valisi Fuat Gürel, Adatepe Mahallesi’nde yapımı devam eden Dream City Adatepe Kentsel Dönüşüm projesinde incelemelerde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Adatepe Mahallesi’nde yapımı devam eden Dream City Adatepe Kentsel Dönüşüm projesinde incelemelerde bulundu.

Adatepe Mahallesi Muhtarı Davut Çayır’ı Muhtarlık Hizmet Ofisinde ziyaret eden Vali Fuat Gürel, Çebioğlu Grup tarafından yapımına devam edilen Dream City Adatepe Kentsel Dönüşüm Projesinde incelemelerde bulunurken, iş adamı Adnan Çebi’de Vali Gürel’e projenin işleyiş aşamaları hakkında bilgi verdi.

İncelemelerin ardından 31 Mart seçimlerinde tekrar muhtar seçilmesinden dolayı Davut Çayır’ı tebrik eden Vali Gürel, yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyareti için Vali Fuat Gürel’e teşekkür eden Muhtar Davut Çayır, Adatepe Mahallesinin sorunları ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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