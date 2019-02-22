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Vali Gürel, “2018 yılında 24 milyon 266 bin 917 TL yardım yapıldı”

Karabük Valisi Fuat Gürel 2018 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 38 bin 938 kişiye toplam 24 milyon 266 bin 917 TL yardım yapıldığını açıkladı.

22 Şubat 2019 Cuma 11:11
Vali Gürel, “2018 yılında 24 milyon 266 bin 917 TL yardım yapıldı”

Karabük Valisi Fuat Gürel 2018 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 38 bin 938 kişiye toplam 24 milyon 266 bin 917 TL yardım yapıldığını açıkladı.


Sosyal devlet anlayışının tüm gereklerini yerine getiren devletimiz, toplumumuzun dezavantajlı kesimlerine yardım elini her yıl olduğu gibi 2018 yılında da uzattığını ifade eden Vali Güre, “3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının temel amacı yoksullukla mücadele, güvencesi olmayan ve yoksul vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması, eşit, objektif kriterler çerçevesinde sosyal yardımlarla desteklenmesi ve bu amaçla muhtaç ve yoksul kesimleri koruyarak toplumsal denge ve adaleti sağlamada önemli bir sosyal politika aracı olan sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu kapsamda ilimizde de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız, mahalle ve köy muhtarları başta olmak üzere, okul müdürleri ve imamlar gibi resmi sıfata haiz görevliler ve duyarlı vatandaşlar aracılığıyla gerek inceleme görevlilerimizin mahallinde yapmış olduğu hane ziyaretleri ile gerek şahsen gerekse ihbar yoluyla gelen talepler doğrultusunda harekete geçmekte ve muhtaç vatandaşlarımızın tespitini yapmaktadır. İncelemeleri yapılan muhtaç hanelere nakdi, yakacak, gıda, sosyal destek, barınma yardımı yapılarak vatandaşlarımızın hayatlarını refah içinde geçirmesi amaçlanmaktadır” dedi.


‘Yaşlı ve Engellilere Temizlik Projesi’


Vali Gürel, vakıf tarafından incelemeleri yapılan vatandaşların sorunlarının ve sıkıntılarının yerinde tespit edildiği ve yaşlı, engelli, hasta olup ev temizliğini yapamayacak durumda olan vatandaşların ev temizliği için, Karabük Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca hazırlanan ‘Yaşlı ve Engellilere Temizlik Projesi’ kapsamında vakfa kayıtlı 61 aileye ev temizliği konusunda yardımcı olduklarını belirtti


“38 bin 938 kişiye 24 milyon 266 bin 917 TL yardım yapıldı”


Karabük Merkez ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları olarak 2018 yılında 38 bin 938 kişiye toplam 24 milyon 266 bin 917 TL yardım yapıldığını açıklayan Vali Gürel, “Böylelikle vakıflarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla sürekli temas halinde çalışarak, devletimizin sunmuş olduğu sosyal yardımları adil bir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırma konusunda gayret göstererek, ekonomik ve sosyal kaynakların en etkin bir şekilde kullanılması, temel ihtiyaçların karşılanması, yoksul nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaşların sosyal yardımlarla desteklenmesi ve onların yaşam standartlarını iyileştirme noktasında köprü vazifesi görmektedir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:11
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