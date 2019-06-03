Vali Gündüzöz’den Ramazan bayramı mesajı

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Mübarek Ramazan ayını huzur içinde idrak ederek, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Vali Gündüzöz, mesajında, Türk Milleti olarak, maneviyatın en samimi şekilde yaşandığı mübarek Ramazan ayını huzur içinde idrak ederek, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, gönülleri birleştirdiğini ifade eden Vali Gündüzöz, “Ruhların güzelleştiği, varlık sahibi olanların yokluk içinde olanları daha iyi anladığı, kardeşliklerin pekiştiği, “Hoş geldin Ya Şehri Ramazan” diye karşıladığımız bu manevi ayı, gelecek yıl tekrar ulaşmak temennisiyle uğurlarken, sevincini yaşadığımız Ramazan Bayramı’nda, anne ve babalarımıza, büyüklerimize, yakınlarımıza, komşularımıza, devletimizin koruması altındaki çocuklarımıza ve yaşlılarımıza, aziz şehitlerimizin yakınlarına ve kahraman gazilerimize yapacağımız her ziyaret gönüllerimizi birleştirecek bayrama ayrı bir anlam katacaktır” dedi.

“Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin”

Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için sürücülerin trafik kurallarına uymasını rica eden Vali Gündüzöz, “Bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi, üzücü haberlerin yürekleri yakmaması için bütün hemşehrilerimden trafik kurallarına uymalarını, daha dikkatli ve sorumlu davranmalarını rica ediyorum.Bu duygularla, yüce milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

“Bayramlaşma Merasimine Muşlu hemşehrilerimizi davet ediyorum”

4 Haziran Salı günü saat:10.00’da Öğretmenevinde gerçekleştirecek olan bayramlaşma merasimine vatandaşları davet eden Vali Gündüzöz, “Bayram sevincimizi hep beraber yaşayıp bu sevinci paylaşarak arttırmak için, Ramazan Bayramı’nın 1. günü olan 4 Haziran Salı günü saat:10.00’da Öğretmenevinde gerçekleştireceğimiz “Bayramlaşma Merasimine”, tüm Muşlu hemşerilerimizi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.