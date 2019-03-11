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Vali Gündüzöz’den Malazgirt ilçesine ziyaret

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, bir dizi temaslarda bulunmak için Malazgirt ilçesine geldi.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:16
Vali Gündüzöz’den Malazgirt ilçesine ziyaret

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, bir dizi temaslarda bulunmak için Malazgirt ilçesine geldi.

 

Beraberindeki Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile Malazgirt ilçesine gelen Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki tarafından Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde karşılandı. Vali Gündüzöz ve berberindeki heyet, Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, Müdür İlker Eşki’den 31 Mart seçimleri öncesi vatandaşın güvenli ve huzurlu bir şekilde sandıklara gitmesi için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

 

Vali Gündüzöz ve berberindekiler, İlçe Emniyet Müdürlüğünün ardından esnafı ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

 

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın tarafından açılacak olan Malazgirt 1071 FM Radyo için yürütülen çalışmaları yerinde denetleyen Vali Gündüzöz ve berberindekiler, ilçede açılacak olan radyonun hayırlı olmasını diledi.

 

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve berberindeki heyet, son olarak Tarihi Milli Park alanında bir dizi incelemelerde bulanarak yetkililerden bilgi aldı.

 

Vali Gündüzöz ve beraberindeki heyet, daha sonra Muş’a hareket etmek için ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:16
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