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Vali Gündüzöz’den kurtuluş mesajı

Muş Valisi Doç.

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:01
Vali Gündüzöz’den kurtuluş mesajı

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Muş’un düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayarak, “Bu anlamlı gün; birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, milli dayanışma ve sevincini bizlere bir kez daha yaşatmaktadır” dedi.


Vali Gündüzöz, yayımladığı mesajda, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Malazgirt Zaferi ile dünya tarihine adını yazdıran, göklerinde merhum Sultan Alparslan ve kutlu askerlerinin ruhaniyetinin dolaştığı kadim şehir Muş’un, düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıldönümü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Bu anlamlı günün birlik ve beraberliği pekiştirerek, milli dayanışma ve sevincini bir kez daha yaşatmakta olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, “Ne mutlu ki; İstiklal Mücadelesini zaferle sonuçlandıran aziz milletimiz, bugün de el ele vererek ‘İstikbal Mücadelesini’ başarıyla sürdürüyor ve cumhuriyetimizin yıldızını her geçen gün karanlık ellerin tüm engelleme çalışmalarına rağmen daha da parlatıyor. İnanıyorum ki bizler; bu yüksek ruh ve şuura sahip çıktıkça, yüreklerimizdeki vatan sevgisi ve aidiyeti daim oldukça, ülkemize yöneltilen her türlü tehdit sonuçsuz kalacak, aziz milletimiz bu topraklar üzerinde ebediyen özgür ve huzurlu yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Muş’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü kutluyor, bu cennet diyarı bizlere vatan kılan başta cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere semalarımızda al bayrağımız özgürce dalgalansın diye feda-i can eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 13:01
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