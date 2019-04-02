Vali Gündüzöz’den Başkan Asya’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, yeniden belediye başkanlığına seçilen Feyat Asya’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından Muş Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Feyat Asya, tebrikleri almaya devam ediyor. Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz de Başkan Asya’yı ziyaret ederek tebrik etti.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Gündüzöz, bir kez daha seçilen Başkan Feyat Asya’ya Muş’a hizmet yolunda başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya ise, uzun bir sürecin ardından hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerinin altını çizdi. ‘Muş ortak evimizdir’ diyen Başkan Asya, seçimleri geride bırakarak kenti kalkındıracak ve gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerle ileriye taşıyacaklarını ifade etti.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumun tüm katmanlarını kucaklayacak yönetim anlayışlarını sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Asya, bir kez daha bu fırsatı kendilerine veren tüm Muş halkına teşekkür etti.