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Vali Gündüzöz muhtarla bir araya geldi

Muş Valisi Doç.

22 Mart 2019 Cuma 18:17
Vali Gündüzöz muhtarla bir araya geldi

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bulanık ilçesindeki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Bulanık Kaymakamı ve Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan ve kurum amirleri tarafından karşılanan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bulanık Halk Kütüphanesinin konferans salonunda muhtarlarla bir araya geldi.ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan’ın Bulanık’a yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi vermesinin ardından bir konuşma yapan Vali Gündüzöz, muhtarlarla istişare toplantısı yapmak üzere Bulanık’a geldiğini belirterek, “Önümüzde sizleri bir seçim bekliyor. Devam edecek olan arkadaşlarımızla köylerimiz için programa aldığımız projelerimizden söz edeceğiz. Giden arkadaşlarımızdan da helallik isteyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi devlet ile toplum arasında en önemli bağı sizler kuruyorsunuz. Sizler için kurulan Muhtarlar Dairesi Başkanlığı sayesinde sıkıntılarınızı ve taleplerinizi daha rahat dile getiriyorsunuz. Muhtarlarımızın ödenekleri iyileştirildiği gibi silah ruhsatları da verildi. Aynı zamanda yurt dışına gezilere gönderildi. Bunların hepsi sizleri önemsediğimiz için yapılıyor. Sizler köylerinizde Cumhurbaşkanlığı temsilcisi olarak görülmektesiniz. Devletimizin kılcal damarı sizlersiniz. Bu yüzden bugün burada KÖYDES projesi kapsamında Muş’un bütün köylerinde içme suyu, altyapı ve yol sorunlarını çözeceğiz. Her köye bir şantiye projesi kapsamında susuz ve yolsuz hiçbir köyümüz kalmayacak. Bundan sonra köylerde hizmetlerimizi yerine getirebilmek için seferber olacağız" dedi.


Vali Gündüzöz’e İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve İl Özel İdare Sekreteri Şeyhmus Yentürk eşlik etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:17
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