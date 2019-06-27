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Vali Gündüzöz, LGS birincilerini tebrik etti

Muş Valisi Doç.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:58
Vali Gündüzöz, LGS birincilerini tebrik etti

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Liseye Geçiş Sınavında (LGS) birinci olan öğrencilerle öğretmenlerini makamında kabul ederek ödüllendirdi.


LGS birincileri Mesut Kılıç ve Yunus Emre Sabak’a Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Enver Kıvanç, okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri eşlik etti. Eğitim camiasındaki heyeti makamında kabul eden Vali Gündüzöz, burada bir süre öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, ülkenin genç nüfusa sahip olan bir ülke olduğunu ve Muş’un daha genç bir nüfusa sahip olduğu bir il olduğunu söyledi. Muş’un 18 yaş altı nüfus oranının yüzde 46 olduğunu kaydeden Vali Gündüzöz, “Bizim 18 yaş altı nüfus oranımız yüzde 46. Bu önemli bir gençlik demek. 400 bin nüfuslu Muş’ta yüz bin öğrencimiz var. Bu önemli bir güç. Dolayısıyla sorumluluklarımız eğitim alanında yoğunlaşıyor. Eğitimde derslik başına 23 öğrencimiz var. Aslında fiziki altyapımız oldukça iyi. Ve eğitimde her geçen gün yapılan yatırımlarla semeresini de almaya devam ediyoruz. Muş Alparslan Üniversitesi de hızla gelişen bir üniversite. Bunlar yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü eğitim sürekli gelişen bir sektör. Bu sektörde de kamu olarak bizde kendimizi geliştirmek durumundayız” dedi.



“En önemli yatırımın eğitim olduğunu düşünüyorum”


LGS’de il birincisi olan 2 öğrenciyi ödüllendirdiklerini ifade eden Vali Gündüzöz, “Bugün LGS’de il birincisi olan 2 kardeşimize ödül verdik bir farkındalık oluşturmak için. Ben tüm gençlerimizi alınlarından öpüyorum. En önemli yatırımın eğitim olduğunu düşünüyorum. Eğitim eğer dengeli bir şekilde dağılırsa, gelir dağılımında, servet dağılımında, yani sosyal adalette de iyileşmeler olacaktır. Dolayısıyla eğitim sadece kendi başına bir öğrenme faaliyeti değil aynı zamanda milli gelirin eşit dağılması, sosyal adalet ve barışın tesisi gibi pek çok alanda da etkili sonuçları olan bir faaliyet. Ben, Muş’un çok daha iyi günlere, gençlerin daha donanımlı günlere gideceğine inanıyorum. Bunun içinde elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Kalkınmanın en önemli kaynağı insan unsurudur”


Kalkınmanın en önemli kaynağının insan unsuru olduğunu hatırlatan Vali Gündüzöz, “Gerek iş gücü olsun, gerek müteşebbis olsun bunlar olmadan üretim olmaz. Bunlarda eğitimli insanın önemi büyük. Hem işgücü noktasında hem müteşebbis noktasında eğitimli, donanımlı insanın yetiştirilmesi önem arz ediyor. Dolayısıyla eğitim bizim birinci önceliğimizdir” diye konuştu.


Vali Gündüzöz, yaptığı konuşmanın ardından LGS birincisi öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:58
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